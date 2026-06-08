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İran ve İsrail arasındaki gerginlik bölgesel güvenlik endişelerini artırırken, ABD’den Ürdün’deki vatandaşlarına yönelik saldırı uyarısı geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Gelen raporlar, Ürdün hava sahasında füze, insansız hava aracı (İHA) veya roketlerin bulunduğuna işaret etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Ürdün’deki ABD vatandaşlarına önlem alma çağrısı yapılan açıklamada, "Derhal korunaklı ve güvenli alanlara sığının. Kapalı alanlarda kalmaya devam edin, yerel uyarıları yakından takip edin. ABD’nin Amman Büyükelçiliği durumu değerlendirmeyi sürdürecek ve gerektiğinde ek bilgilendirme yapacaktır" denildi.