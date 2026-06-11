Kaynak: AA

İran tarafından gerçekleştirilen askeri hamlenin ardından, ABD'nin Amman Büyükelçiliği yazılı bir açıklama yayımlayarak Ürdün'de ikamet eden veya bulunan Amerikan vatandaşları için kritik bir güvenlik uyarısında bulundu.

Büyükelçilik tarafından paylaşılan resmi metinde, Ürdün topraklarına yönelik füze ve insansız hava araçları (İHA) ile hava saldırıları düzenlendiği bilgisine yer verildi. Yaşanan bu sıcak gelişmeler üzerine, ülkedeki tüm ABD vatandaşlarının acilen güvenli alanlara geçiş yapması istendi.

Yapılan resmi bilgilendirmede, vatandaşların bir sonraki duyuruya kadar bulundukları güvenli sığınak ve bölgeleri terk etmemeleri gerektiği vurgulandı. Ayrıca bölgedeki gelişmelerin emniyetli bir şekilde atlatılabilmesi adına, yerel makamlarca yapılacak tüm resmi anons, uyarı ve direktiflerin yakından takip edilmesinin hayati önem taşıdığı ifade edildi.

İran, ABD ordusunun gece saatlerine düzenlediği saldırılara misilleme olarak Ürdün'deki ABD ordusuna ait Muvaffak Salti askeri üssünü hedef almıştı.