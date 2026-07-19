Kaynak: AA

ABD'nin Amman Büyükelçiliği, Ürdün'ün Akabe kentindeki havalimanı ve limana ilişkin vatandaşlarına acil güvenlik uyarısında bulundu.

Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ürdün makamlarının "belirli ve ciddi bir tehdit" nedeniyle Akabe Havalimanı ile limanı tahliye ettiği öne sürüldü.

Açıklamada, ABD vatandaşlarından söz konusu bölgelere kesinlikle gitmemeleri ve Ürdün makamlarının güvenlik talimatlarına uymaları istendi.

ÜRDÜN'DEN TAHLİYE İDDİALARINA YALANLAMA

ABD'nin açıklamasının ardından Ürdün yönetiminden peş peşe açıklamalar geldi.

Ürdün devlet televizyonu, yetkili kaynaklara dayandırdığı haberinde Akabe Havalimanı ve limanının tahliye edildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Ürdün İletişim Bakanı Muhammed el-Mumeni de ilgili kurumların havalimanı veya limanın tahliyesine ilişkin herhangi bir karar almadığını ve kendilerine olası bir tehdide yönelik resmi bir bildirim ulaşmadığını açıkladı.

BÖLGEDE GERİLİM SÜRÜYOR

ABD'nin uyarısı, bölgede son günlerde artan askeri gerilimin ardından geldi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), daha önce yaptığı açıklamada, Ürdün'de İran'ın balistik füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşı yürütülen operasyonlar sırasında iki ABD askerinin hayatını kaybettiğini, bir askerin ise kayıp olduğunu duyurmuştu.

Bu gelişmenin ardından ABD ordusu, saldırılara karşılık olarak İran'a yönelik yeni hava operasyonları başlattığını açıklamıştı.