ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile İran’ın misilleme adımlarının ardından bölgede artan gerilim nedeniyle Türkiye’de görev yapan ABD personeline yönelik güvenlik uyarısı yayımladı.

Büyükelçiliğin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ABD hükümetinin Türkiye’deki personeline, Türkiye’nin güneydoğusunda yer alan ve ABD Adana Konsolosluğu sorumluluk bölgesinde bulunan 22 ili kapsayan bölgeye seyahat etmekten kaçınmaları talimatı verildiği bildirildi.

GÜVENLİK RİSLERİ OLUŞTURABİLİR

Açıklamada, ABD dış politikasına yönelik olumsuz algının Türkiye’de ABD veya Batı karşıtı protestolara yol açabileceği, bu tür gösterilerin güvenlik riskleri oluşturabileceği ifade edildi. Geniş katılımlı toplantı ve gösterilerin artan polis önlemlerine, yolların kapanmasına ve trafik aksaklıklarına neden olabileceği belirtilirken, barışçıl amaçlı eylemlerin dahi kısa sürede şiddet olaylarına dönüşebileceği uyarısı yapıldı.

Büyükelçilik ayrıca Orta Doğu’daki askeri hareketliliğin, Türkiye’ye ve Türkiye’den yapılacak uluslararası uçuşlar dahil olmak üzere seyahat planlarını da etkileyebileceğine dikkat çekti.

Açıklamada yer alan “Alınması Gereken Önlemler” bölümünde ise ABD personeline, İran, Irak ve Suriye sınırına komşu bölgeler dahil olmak üzere Türkiye’nin güneydoğusundaki Adana Konsolosluk bölgesine seyahatten kaçınmaları, ABD veya İsrail ile ilişkilendirilen yerlerde dikkatli olmaları ve protesto alanlarından uzak durmaları tavsiye edildi.