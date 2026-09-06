Yeniçağ Gazetesi
06 Eylül 2026 Pazar
İstanbul 26°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Dünya ABD’den Suudilere 5 milyar dolarlık satış: İran’la çatışırken bitmişti

ABD’den Suudilere 5 milyar dolarlık satış: İran’la çatışırken bitmişti

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan’a 5 milyar dolar değerinde JDAM-ER güdüm kiti ve mühimmat satışını onayladı. Ayrıca 750 milyon dolarlık tank motoru satışı da açıklandı.

Kaynak: Haber Merkezi
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
ABD’den Suudilere 5 milyar dolarlık satış: İran’la çatışırken bitmişti - Resim: 1

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'a 5 milyar dolar değerinde JDAM-ER güdüm kiti ve mühimmat satışına resmi onay verdi.

1 10
ABD’den Suudilere 5 milyar dolarlık satış: İran’la çatışırken bitmişti - Resim: 2

Kongre'ye sunulan resmi bildirimde, Suudi Arabistan'ın 10 bin adet JDAM-ER güdüm kiti ile toplam 10 bin adet MK-82 ve MK-84 genel maksat bombası talep ettiği belirtildi.

2 10
ABD’den Suudilere 5 milyar dolarlık satış: İran’la çatışırken bitmişti - Resim: 3

Standart JDAM kitinin menzili artırılmış versiyonu olan JDAM-ER, 1990'lı yıllardan beri aktif olarak kullanılıyor.

3 10
ABD’den Suudilere 5 milyar dolarlık satış: İran’la çatışırken bitmişti - Resim: 4

Klasik güdümsüz bombalara takılan GPS destekli kuyruk kanatları, sapma payını 12 metrenin altına çekiyor.

4 10
ABD’den Suudilere 5 milyar dolarlık satış: İran’la çatışırken bitmişti - Resim: 5

ER modeli, atış sonrasında açılan katlanır kanatları sayesinde menzili 24 kilometreden 72 kilometrenin üzerine çıkarıyor.

5 10
ABD’den Suudilere 5 milyar dolarlık satış: İran’la çatışırken bitmişti - Resim: 6

Kit, Boeing ile Avustralya hükümeti tarafından ortaklaşa geliştirildi.

6 10
ABD’den Suudilere 5 milyar dolarlık satış: İran’la çatışırken bitmişti - Resim: 7

Ekstra hacim yaratmadığı için F-15 ve B-52 dahil pek çok savaş uçağı tarafından taşınabiliyor.

7 10
ABD’den Suudilere 5 milyar dolarlık satış: İran’la çatışırken bitmişti - Resim: 8

Suudi Arabistan'ın bu mühimmat hamlesi, İran ile yaşanan çatışmalar döneminde tükenen hassas güdümlü mühimmat stoklarını yenileme ihtiyacından kaynaklanıyor.

8 10
ABD’den Suudilere 5 milyar dolarlık satış: İran’la çatışırken bitmişti - Resim: 9

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığı aynı gün içinde M1 Abrams tanklarında kullanılan 60 adet AGT-1500 tank motorunun satışına da onay verdi.

9 10
ABD’den Suudilere 5 milyar dolarlık satış: İran’la çatışırken bitmişti - Resim: 10

Bu ek satışın tahmini bedelinin ise 750 milyon dolar olduğu açıklandı.

10 10
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro