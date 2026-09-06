ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'a 5 milyar dolar değerinde JDAM-ER güdüm kiti ve mühimmat satışına resmi onay verdi.
ABD’den Suudilere 5 milyar dolarlık satış: İran’la çatışırken bitmişti
ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan’a 5 milyar dolar değerinde JDAM-ER güdüm kiti ve mühimmat satışını onayladı. Ayrıca 750 milyon dolarlık tank motoru satışı da açıklandı.Kaynak: Haber Merkezi
Kongre'ye sunulan resmi bildirimde, Suudi Arabistan'ın 10 bin adet JDAM-ER güdüm kiti ile toplam 10 bin adet MK-82 ve MK-84 genel maksat bombası talep ettiği belirtildi.
Standart JDAM kitinin menzili artırılmış versiyonu olan JDAM-ER, 1990'lı yıllardan beri aktif olarak kullanılıyor.
Klasik güdümsüz bombalara takılan GPS destekli kuyruk kanatları, sapma payını 12 metrenin altına çekiyor.
ER modeli, atış sonrasında açılan katlanır kanatları sayesinde menzili 24 kilometreden 72 kilometrenin üzerine çıkarıyor.
Kit, Boeing ile Avustralya hükümeti tarafından ortaklaşa geliştirildi.
Ekstra hacim yaratmadığı için F-15 ve B-52 dahil pek çok savaş uçağı tarafından taşınabiliyor.
Suudi Arabistan'ın bu mühimmat hamlesi, İran ile yaşanan çatışmalar döneminde tükenen hassas güdümlü mühimmat stoklarını yenileme ihtiyacından kaynaklanıyor.
Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığı aynı gün içinde M1 Abrams tanklarında kullanılan 60 adet AGT-1500 tank motorunun satışına da onay verdi.
Bu ek satışın tahmini bedelinin ise 750 milyon dolar olduğu açıklandı.