ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının kritik noktalarından biri olan yüksek kapasiteli çiplerin ihracatında önemli bir gelişme yaşandı. Teknoloji devi NVIDIA, H200 yapay zeka çipinin Çin’e ihracatı için onay aldı.

ABD’li şirket, alınan lisans uyarınca Çin’e ihracatın katı kurallara tabi olduğunu duyurdu. Sevkiyatın gerçekleşebilmesi için ürünlerin ABD makamları tarafından denetlenmesi ve yüzde 25 oranında gümrük vergisine tabi tutulması gerekiyor.

Nvidia Finans Direktörü Colette Kress, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Çinli müşteriler için küçük miktarlarda H200 ürünleri ABD hükümeti tarafından onaylandı, ancak henüz gelir elde etmedik ve ithalatın Çin'de kabul edilip edilmeyeceğini bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan NVIDIA CEO’su Jensen Huang, Çin yapay zeka çipi pazarının önümüzdeki yıllarda 50 milyar dolarlık devasa bir hacme ulaşabileceğini öngörüyor.

ABD’DE GÜVENLİK ENDİŞESİ

ABD Başkanı Trump, Çin ile yaşanan ticaret savaşı sonrası Devlet Başkanı Xi Jinping ile anlaşmaya varmıştı. Anlaşmaya göre teknoloji ihracatına yönelik bazı kısıtlamalar kaldırılmıştı. Ancak NVIDIA’nın H200 gibi yüksek kapasiteli yapay zeka çipleri anlaşmanın dışında bırakılmıştı.

Bu hamle, bazı ABD milletvekillerinden uyarı aldı; bu milletvekilleri, gelişmiş yapay zeka çiplerine erişimin Çin ordusunun teknolojik yeteneklerini geliştirmesine yardımcı olabileceğini savundu.

ABD’DEN AÇIKLAMA: ÇİN’E HENÜZ ÇİP SATILMADI

Öte yandan ABD Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Çin’e henüz çip satışı yapılmadığı belirtildi. ABD Ticaret Bakanlığı'nda ihracat kontrolü uygulamalarından sorumlu yetkili David Peters, yaptığı açıklamada, Washington'un ürün için bazı ihracat kontrol düzenlemelerini gevşetmesine rağmen, Çinli şirketlerin NVIDIA'nın üst düzey H200 yapay zeka çiplerini satın alamadığını söyledi.