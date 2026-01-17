Suriye ordusu ve SDG (YPG) arasında yaşanan yoğun çatışmalar, SDG (YPG)’nin bölgeden çekilmesiyle duruldu.

Suriye ordusunun Halep şehir merkezinde kontrolü sağlamasından sonra Deyr Hafir’e ilerleyip yönünü Tabka ve Rakka hattına çevirmesi, ABD tarafından tedirginlikle karşılandı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Suriye’de yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yapılan açıklamada, Suriye’deki gerilimin önlenmesi ve diyalog yoluyla çözüm çabalarından memnuniyet duyduğu ifade edilirken, Suriye ordusuna Halep ve Tabka arasındaki bölgelerde askeri eylemlerini durdurma çağrısında bulundu.

"SURİYE HÜKÜMET GÜÇLERİNİ SALDIRI EYLEMİNİ DURDURMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

ABD’nin Suriye'deki tüm tarafların gerilimi önlemek ve diyalog yoluyla çözüm aramak için sürdürdüğü çabaları memnuniyetle karşıladığı vurgulanan açıklamada, “Ayrıca Suriye hükümet güçlerini Halep ve Tabka arasındaki bölgelerdeki her türlü saldırı eylemini durdurmaya çağırıyoruz.” denildi.

Açıklamada, DEAŞ’ı izleyip askeri baskı uygulamak için, ABD ve koalisyon güçleriyle koordineli olarak Suriyeli ortaklar arasında ekip çalışmasının gerekli olduğu belirtilerek, “Kendi içinde ve komşularıyla barış içinde olan bir Suriye, bölge genelinde barış ve istikrar için elzemdir.” ifadeleri kullanıldı.