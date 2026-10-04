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Kaynak: AA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinde temaslarda bulunan Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile başkent Kiev'de bir araya geldi.

İkili görüşmenin ardından Merz ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Zelenskiy, devam eden Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeleri de değerlendirdi.

ALMANYA'DAN 1,3 MİLYAR AVROLUK ASKERİ DESTEK

Merz ile verimli görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Zelenskiy, "Ukrayna ve Almanya, halihazırda ortak şekilde insansız hava araçları (İHA) üretiyor. Ukrayna, Almanya'dan daha fazla silah ve ekipman satın alacak. Almanya'da İHA birimlerinin oluşturulması konusunda ortak çalışmalar başladı. Eğitim ve deneyim konusunda yardımcı olmaya hazırız." diye konuştu.

İki ülke arasında 8,5 milyar avrodan fazla değerde 15 farklı anlaşma ve belgenin mevcut olduğunu söyleyen Zelenskiy, Almanya'nın Ukrayna'ya 1 milyar 300 milyon avrodan fazla tutarda askeri desteği sağlayacağını belirtti.

Zelenskiy, Rus ordusunun, Kiev başta olmak üzere ülkesindeki şehirlere yönelik hava saldırılarını yoğun şekilde sürdürdüğünü vurguladı.

"GERÇEKTEN KARŞILIK VERMEYECEĞİMİZİ Mİ DÜŞÜNÜYORLAR?"

Kiev'deki köprülerin de son günlerde hedef alınmaya başladığını aktaran Zelenskiy, "Artık köprüleri de hedef alıyorlar. Gerçekten karşılık vermeyeceğimizi mi düşünüyorlar?" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Rusya'nın son dönemlerde aktif olarak kullandığı "jet motorlu" olarak da bilinen taarruz tipi insansız hava araçlarının daha başarılı şekilde önlenmesi yönünde çalışmaları sürdürdüklerini dile getirdi.

YERLİ FÜZELER SAHAYA İNİYOR

Söz konusu İHA'lara karşı Ukrayna'da yerli üretim olan ufak füzelerin ekim ayının ikinci yarısında kullanılmaya başlanacağını aktaran Zelenskiy, "Şimdilik isimlerinden bahsetmeyeceğim. Birkaç türü var." dedi.

Zelenskiy, Ukrayna'nın sahip olduğu F-16 savaş uçaklarının her gün hava saldırılarına karşı 5 bin veya 6 bin adet 20 milimetrelik mermi ateşlemesi gerektiğini kaydederek, bu konuda destek almaları için Avrupalı liderlerle görüşmeler yapmaya devam ettiklerini bildirdi.

Başkent Kiev'in daha etkili şekilde korunması için burada savunma imkanlarını artırmaya başladıklarını söyleyen Zelenskiy, "Saldırılara karşı koymak için taretler de kuruluyor. Kiev'de 12 adet kuruldu, 8 adet daha kurulması planlanıyor. Bölgede (Kiev bölgesi) 50 adet daha kurulacak." diye konuştu.

ABD'DEN ÜÇLÜ FORMATTA TOPLANTI ÖNERİSİ

Savaşın bitirilmesi için ABD tarafıyla çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Zelenskiy, "Dün ABD'nin müzakere ekibiyle görüştüm. Amerikan tarafı bugün Ukrayna ve Rusya ile temas halinde ve ekim ayı sonuna kadar üçlü formatta teknik düzeyde bir toplantı yapmayı öneriyor." bilgisini paylaştı. Zelenskiy, ABD'nin bu teklifini desteklediğini bildirdi.