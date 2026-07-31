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Federal İletişim Kurulu (FCC) tarafından yapılan resmi açıklamayla doğrulanan karar, teknoloji dünyasında geniş yankı uyandırdı. Yeni düzenleme kapsamında, gelişmiş robotik kategorisinde değerlendirilen robot süpürgelerin ülkeye ithalatı ve kullanımı ciddi kısıtlamalara tabi tutuldu.

GİZLİ CASUSLUK VE SİBER GÜVENLİK RİSKİ

Modern robot süpürgelerin bünyesinde barındırdığı sensörler, haritalama sistemleri ve kameralar aracılığıyla yaşam alanlarına dair hassas verileri kaydettiği vurgulanıyor. İnternete bağlı çalışan bu cihazların topladığı kişisel verilerin yabancı devletlerin eline geçebileceği ya da uzaktan erişimle casusluk amacıyla kullanılabileceği endişesi kararın en önemli gerekçesini oluşturuyor. Yetkililer, yapay zeka destekli otonom cihazların veri toplama gücünün ulusal güvenlik krizine dönüşebileceğine dikkat çekiyor.

ÜRETİCİ ŞİRKETLER İÇİN BÜYÜK PAZAR KAYBI

Gelişme, özellikle Çin menşeli robotik ürün üreticileri başta olmak üzere küresel tedarik zincirindeki pek çok şirket için kritik bir pazar kaybı anlamına geliyor. ABD pazarından men edilen markaların satış stratejilerini değiştirmek, güvenlik protokollerini güncellenmiş standartlara uygun hale getirmek ve veri depolama altyapılarını yenilemek zorunda kalacağı belirtiliyor. Belirlenen güvenlik kriterlerini karşılayamayan hiçbir cihazın satışına izin verilmeyecek.

TÜKETİCİLERİ NE BEKLİYOR?

Söz konusu karar, tüketiciler arasında da mevcut cihazların durumu ve gelecekteki güvenlik standartları konusunda merak uyandırdı. Uzmanlar, kullanıcıların cihaz yazılımlarını düzenli olarak güncellemeleri ve gizlilik ayarlarını kontrol etmeleri yönünde tavsiyelerde bulunurken, FCC’nin bu hamlesinin teknoloji pazarındaki dengeleri uzun vadede tamamen değiştireceği öngörülüyor.