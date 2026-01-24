ABD, Doğu Pasifik’te daha önce tespit edilen uyuşturucu kaçakçılığı rotasında seyrettiği gerekçesiyle bir gemiye ölümcül saldırı düzenledi. Operasyonda iki kişinin öldüğü, bir kişi için ise arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), saldırıya ilişkin açıklamayı sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı. Açıklamada, geminin uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetinde bulunduğu iddiasıyla hedef alındığı belirtildi.

SOUTHCOM’un açıklamasına göre, operasyon Pete Hegseth’in talimatıyla gerçekleştirildi. Saldırı sonucunda iki kişinin hayatını kaybettiği, saldırıdan sağ kurtulan bir kişi için arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği ifade edildi.

ABD ordusunun son dönemde Karayipler ve Pasifik Okyanusu’nda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla bazı tekneleri hedef alması ve doğrudan ölümcül güç kullanması, uluslararası kamuoyunda ciddi tartışmalara yol açıyor. Söz konusu operasyonlar, hukuki süreç işletilmeden gerçekleştirildiği gerekçesiyle “yargısız infaz” eleştirilerinin odağına yerleşmiş durumda.