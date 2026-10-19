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Kaynak: AA

ABD’nin Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) Büyükelçiliği, internet sitesinden yayımladığı güvenlik duyurusunda Orta Doğu’daki gelişmelere ilişkin vatandaşlarını uyardı. Açıklamada, bölgedeki güvenlik koşullarının karmaşık olduğuna dikkat çekilerek uçuşların iptal edilmesi, hava sahalarının kapatılması ve seyahatlerde aksamalar yaşanması ihtimaline karşı hazırlık yapılması istendi.

Büyükelçilik, çatışmaların mevcut bölgenin dışına hızla yayılabileceğini belirtti. Duyuruda, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan’daki sivil havalimanları ve diğer kritik altyapı tesislerine yönelik saldırılarının can kayıplarına ve ciddi ulaşım sorunlarına yol açtığı ifade edildi. ABD ŞİRKETLERİ VE BAĞLANTILI NOKTALAR DA HEDEF OLABİLİR

Açıklamada, İran ve İran’ı destekleyen grupların yurt dışındaki ABD çıkarlarını hedef alabileceği uyarısı yapıldı. ABD şirketleri ve diğer kuruluşların yanı sıra dünyanın farklı bölgelerinde ABD ve Amerikalılarla bağlantılı yerlerin de hedef alınabileceği kaydedildi.

VATANDAŞLARA GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ ARTIRMA ÇAĞRISI

ABD Büyükelçiliği, Orta Doğu’ya gitmeyi veya bölgeden ayrılmayı planlayan vatandaşlarına havalimanları ile hava yolu şirketlerinden gelen duyuruları yakından izlemelerini ve alternatif seyahat planları hazırlamalarını tavsiye etti.

Amerikan vatandaşlarından ayrıca gösterilerden ve kalabalık toplantılardan uzak durmaları, yerel makamların talimatlarına uymaları ve ABD ile bağlantılı olduğu bilinen yerlerde dikkatli hareket etmeleri istendi.