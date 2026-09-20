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Kaynak: DHA

Orta Doğu’da tırmanan askeri gerilim sonrası ABD Dışişleri Bakanlığı bölgedeki güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkardı. ABD’nin Bağdat, Beyrut, Kuveyt ve Manama büyükelçilikleri, Irak, Lübnan, Kuveyt ve Bahreyn’de bulunan Amerikan vatandaşlarına yönelik peş peşe güvenlik uyarıları yayımladı.

"ASKERİ ÇATIŞMA HIZLA TIRMANABİLİR"

Büyükelçiliklerden yapılan ortak açıklamada, Yemen’deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan’daki sivil havalimanı da dahil olmak üzere kritik noktalara saldırılar düzenlediği hatırlatıldı. Suudi Arabistan ile Husiler arasındaki askeri gerilimin hızla tırmanabileceğine işaret edilen duyuruda, Orta Doğu’daki genel güvenlik ortamının son derece karmaşık olduğu ve öngörülemeyen ani gelişmelerin yaşanabileceği vurgulandı.

UÇUŞ İPTALLERİ VE HAVA SAHASI KAPANMALARINA KARŞI UYARI

Açıklamada, bölgede ikamet eden veya seyahat eden ABD vatandaşlarından ekstra dikkatli olmaları istendi. Olası uçuş iptalleri, hava sahası kısıtlamaları veya aniden gelişebilecek seyahat aksamalarına karşı hazırlıklı olunması yönünde uyarılarda bulunuldu.