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Kaynak: Haber Merkezi

ABD'nin Mısır, Ürdün, Irak, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Lübnan, Bahreyn, Katar ve Umman'daki büyükelçilikleri, İran'a yönelik saldırılar nedeniyle Amerikan vatandaşlarına güvenlik uyarısında bulundu.

Büyükelçilikler tarafından yapılan yazılı açıklamalarda, Orta Doğu'daki güvenlik durumunun "karmaşıklığını koruduğu" belirtilerek bölgede bulunan ABD vatandaşlarından dikkatli ve teyakkuz halinde olmaları istendi.

SEYAHAT PLANLARINI YENİDEN DEĞERLENDİRİN ÇAĞRISI

Açıklamalarda, bölgede yaşayan ve Orta Doğu'ya seyahat etmeyi planlayan ABD vatandaşlarına seyahat planlarını yeniden gözden geçirmeleri çağrısı yapıldı.

Ayrıca olası uçuş iptalleri, hava sahalarının geçici olarak kapatılması ve seyahatlerde yaşanabilecek aksamalara karşı hazırlıklı olunması gerektiği vurgulandı.

DİPLOMATİK TEMSİLCİLİKLER HEDEF ALINABİLİR UYARISI

Büyükelçiliklerin açıklamalarında, ABD'nin yurt dışındaki diplomatik temsilciliklerinin daha önce de hedef alındığı hatırlatıldı.

İran ve İran'ı destekleyen grupların dünya genelinde ABD'nin çıkarlarını, şirketlerini ve Amerikan vatandaşlarıyla bağlantılı diğer noktaları hedef alabileceği öne sürüldü.

YEREL MAKAMLARIN TALİMATLARINA UYUN

Açıklamalarda, İran yönetiminin son dönemde önceden uyarıda bulunmaksızın bölgedeki hedeflere saldırılar düzenlediği ve saldırılarını daha önce hedef alınmayan bölgelere de genişlettiğinin iddia edildiği aktarıldı.

Bu nedenle Amerikan vatandaşlarından bulundukları ülkelerde dikkatli olmaları, gelişmeleri yakından takip etmeleri ve yerel makamların talimatlarına uymaları istendi.

İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİ DE UYARIDA BULUNMUŞTU

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği de daha önce İran'a yönelik saldırılar nedeniyle bölgesel gerilimin daha da artabileceğine işaret ederek Amerikan vatandaşlarına güvenlik uyarısı yapmıştı.