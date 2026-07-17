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Kaynak: AA

ABD, yabancı öğrenciler ve belirli değişim programı katılımcılarını ilgilendiren vize kurallarında önemli bir değişikliğe gitti. Yeni düzenlemeyle birlikte F, J ve I tipi göçmenlik dışı vizelerle ülkeye giriş yapanların kalış süresine üst sınır getirildi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, daha önce uygulanan ve bazı vize sahiplerinin rutin hükümet denetimi olmaksızın ülkede kalmasına imkan tanıyan sistem kaldırıldı. Bunun yerine sabit süre esasına dayalı yeni uygulama kabul edildi.

4 YILI AŞAMAYACAKLAR

Yeni kurala göre, eğitim veya değişim programı kapsamında ABD'ye gelen kişiler, programlarının devam ettiği süre boyunca ülkede kalabilecek. Ancak bu süre, federal makamlardan ek izin alınmadığı sürece 4 yılı aşamayacak.

Eğitimini tamamlayabilmek için daha fazla zamana ihtiyaç duyan vize sahipleri ise ilgili federal kurumlardan süre uzatımı talebinde bulunabilecek.

Bakanlık, düzenlemenin önümüzdeki günlerde Resmi Gazete niteliğindeki federal yayında yayımlanacağını ve yayımlanmasının ardından 60 gün içinde yürürlüğe gireceğini bildirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin, eski sistemin bazı yabancı öğrenciler tarafından kötüye kullanıldığını savundu. Mullin, yeni uygulamanın yabancı uyrukluların daha etkin şekilde takip edilmesini ve göçmenlik sisteminin daha sıkı denetlenmesini sağlayacağını ifade etti.