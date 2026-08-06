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Kaynak: AA

ABD Dışişleri Bakanlığı, Norveç’e 155 mm M795 yüksek patlayıcı topçu mühimmatı ile buna bağlı askeri ekipmanların satışına onay verdiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan duyuruda, söz konusu satış paketinin yaklaşık 270 milyon dolar değerinde olduğu, 155 mm M795 yüksek patlayıcı mühimmatlarıyla birlikte ilgili ekipmanları kapsadığı bildirildi.

Açıklamada, planlanan satışın Norveç’in mevcut ve gelecekte karşılaşabileceği güvenlik risklerine karşı savunma kabiliyetini artıracağı, ayrıca ABD başta olmak üzere müttefik ülkelerin kuvvetleriyle ortak hareket etme yeteneğini güçlendireceği vurgulandı.

Satış kapsamında başlıca yüklenici şirketlerin American Ordnance ile General Dynamics olacağı kaydedildi.