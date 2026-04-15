ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelere ilişkin ABD kanadından açıklama geldi. Açıklamada, “İran ile görüşmeler devam ediyor. Ateşkesin uzatılmasını talep etmedik. Müzakerelerde tek arabulucu Pakistan’dır” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, müzakerelerden sonuç alınamaması ihtimaline karşı ABD’nin Orta Doğu’ya önümüzdeki günlerde binlerce ek asker gönderebileceği öne sürüldü.

Washington Post’a konuşan ABD’li yetkililer, Başkan Donald Trump yönetiminin İran’ı anlaşmaya zorlamak amacıyla ateşkesin bozulması ihtimalini de değerlendirdiğini, bu kapsamda ek hava saldırıları veya kara operasyonlarının gündemde olabileceğini ifade etti.