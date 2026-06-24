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Kaynak: AA

The New York Times'ın aktardığı habere göre, kimlikleri açıklanmayan kaynaklar, hükümet yetkililerinin Meta'dan yapay zeka sistemlerinin kapasitesi ile muhtemel güvenlik risklerinin değerlendirilebilmesi amacıyla modellerini gönüllü olarak federal incelemeye sunmasını talep ettiğini iddia etti.

Kaynaklar, söz konusu isteğin Meta'ya elektronik posta aracılığıyla iletildiğini belirtirken, şirketin modellerini inceleme amacıyla federal makamlarla gönüllü paylaşım konusunda uzlaşmaya varmayan tek büyük ABD merkezli yapay zeka geliştiricisi konumunda bulunduğunu ifade etti.

Daha önce OpenAI, Anthropic, Google, xAI ve Microsoft gibi sektörün önde gelen şirketleri, "Yapay Zeka Standartları ve İnovasyon Merkezi" adıyla faaliyet gösteren federal yapay zeka güvenliği programına sistemlerini sunmak için anlaşma imzalamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Haziran'da yapay zeka alanındaki küresel öncülüğün korunması, yenilik süreçlerini yavaşlatan bürokratik engellerin azaltılması ve ulusal güvenlik kapasitesinin artırılması hedefiyle bir başkanlık kararnamesine imza atmıştı.

Kararnamede, gelişmiş yapay zeka teknolojilerinin ABD'nin gücünü artırdığı belirtilirken, bu ilerlemelerin aynı zamanda kamu kurumları arasında eşgüdümlü hareket edilmesini gerektiren yeni güvenlik başlıklarını da ortaya çıkardığına dikkat çekilmişti.