ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi sonucunda Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasına ilişkin Amerikan medyasına röportajlar veren Bakan Rubio, askeri müdahaleyi savundu.

ABC News kanalına konuşan Rubio, Venezuela petrol tankerlerine halen karantina uyguladıklarını ve bu yolla Caracas'ın ekonomik anlamda ABD'nin istemediği herhangi bir adım atamayacağını savundu.

“KÜBA’NIN BAŞI BÜYÜK BELADA”

Marco Rubio, Trump yönetiminin bir sonraki hedefinin Küba olup olmadığı ile ilgili soruya yanıt verdi. Küba'nın ABD için büyük bir sorun olduğunu ifade ederek, "Bence başları büyük belada" dedi.

Rubio, yaptığı konuşmada şunları söyledi, "Küba yönetimi büyük bir sorun. Bence başları büyük belada. Şu anda gelecekteki adımlarımızın ve politikalarımızın ne olacağı konusunda sizinle konuşmayacağım. Ancak Küba rejiminin büyük hayranı olmadığımız bir sır değil."

CBS News kanalına verdiği mülakatta da Venezuela'ya askeri müdahalelerini savunan Rubio, "Şu anda yaptırım uygulanan petrol sevkiyatlarının karantinada olduğu bir durum var. Bu durum devam ediyor. Bu durum ABD'nin ulusal çıkarlarını uygun olmakla kalmayıp, aynı zamanda Venezuela halkı için daha iyi bir geleceğe yol açacak değişiklikler görene kadar devam edecek" sözlerini sarf etti.

“ADAM ASKERİ ÜSSÜNDE YAŞIYORDU”

Rubio, Maduro'nun alıkonulduğu operasyona ilişkin ise, "Ülkedeki en büyük askeri üssün ortasına helikopter indirmek kolay değildir. Adam askeri üssünde yaşıyordu, üç dakika içinde iniş yaptılar, kapısını kırdılar, onu yakaladılar, kelepçe taktılar, haklarını okudular, helikoptere bindirdiler ve hiçbir Amerikalıyı veya Amerikan varlığını kaybetmeden ülkeyi terk ettiler. Bu kolay bir görev değildir" ifadelerini kullandı.