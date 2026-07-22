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Kaynak: AA

ABD Dışişleri Bakanlığından, Küba halkına yönelik mayısta duyurulan 100 milyon dolarlık doğrudan insani yardım taahhüdüne ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, gıda ve hijyen kitlerinden oluşan yardımın, ülkedeki yerel kiliseler aracılığıyla yaklaşık 700 Kübalı aileye dağıtılacağı ifade edildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Küba halkına yönelik 100 milyon dolarlık insani yardım taahhüdü çerçevesinde yapılacak ilk yardım sevkiyatı, Miami'den hareket eden kargo uçağıyla yola çıktı.

60 milyon dolar değerindeki sevkiyatın, ABD'nin Havana yönetimine baskısını artırdığı bir dönemde yapılması dikkati çekti.

NE OLMUŞTU?

ABD Dışişleri Bakanlığından mayısta yapılan yazılı açıklamada, Küba halkına yönelik 100 milyon dolarlık doğrudan insani yardım teklifi kamuoyuyla paylaşılmıştı.

Teklifin kabul edilmesi halinde Katolik Kilisesi ve diğer bağımsız insani yardım kuruluşlarıyla koordineli dağıtılacağı kaydedilen açıklamada, Küba halkının ülkenin "yolsuzluğa batmış rejiminin yarattığı başarısızlıklar" nedeniyle acil yardıma muhtaç durumda olduğu savunulmuştu.