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Kaynak: AA

ABD Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, Adalet Bakan Vekili Todd Blanche liderliğindeki heyetin, 7 Ağustos’ta görevine başlayan de la Espriella’nın yemin töreninde ABD’yi temsil ettiği bildirildi.

Söz konusu ziyaretin, Washington ile Bogota arasındaki ilişkilerin yeniden güçlendirilmesi ve güvenlik ile ekonomik alanlardaki ortaklığın daha ileri taşınmasına yönelik iradeyi ortaya koyduğu kaydedildi.

Açıklamada, ABD yönetiminin Kongre ile koordinasyon içinde çalışarak de la Espriella hükümetinin ortak hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamak amacıyla 1 milyar dolarlık güvenlik desteği planladığı belirtildi. Washington’ın ayrıca Kolombiya’nın terör ve suç yapılanmalarıyla mücadelesine destek vermeye hazır olduğu ifade edildi.

De la Espriella’nın Cumhurbaşkanlığı görevini devralmasıyla, eski Cumhurbaşkanı Gustavo Petro döneminde gerilen Washington-Bogota hattında yeni bir sürecin başlaması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın daha önce destek verdiği de la Espriella, göreve başladıktan sonraki ilk konuşmasında, uyuşturucu terörizmine ve Kolombiya’nın özgürlüğünü tehdit eden tüm suç örgütlerine karşı amansız bir mücadele yürüteceklerini dile getirmişti.