Küresel savunma sanayisinde ucuz ve etkili kamikaze dronların yarattığı tehditlere karşı aranan düşük maliyetli çözüm ABD’den geldi. Savunma girişimi X-Bow Systems, Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı’nda "Buckler" adını verdiği yeni hava savunma füze sistemini görücüye çıkardı. Süpersonik hıza sahip füze, birim maliyetinin 100 bin doların altında olmasıyla dikkat çekiyor.

ŞAHİD-136 BENZERİ İHA’LARA VE SEYİR FÜZELERİNE KARŞI BİREBİR

Buckler, ABD ordusu sınıflandırmasına göre Grup 3 kategorisinde yer alan ve aralarında İran üretimi Şahid-136 ile Bayraktar Kalkan VTOL gibi platformların bulunduğu insansız hava araçlarını imha etmek üzere tasarlandı. Düşük maliyetli füze; süpersonik hızı sayesinde aynı bataryadan kısa sürede birden fazla hedefe angaje olabilme yeteneğine sahip. Sistem ayrıca uygun koşullarda alçak irtifada uçan helikopterler, uçaklar ve ses altı seyir füzelerine karşı da koruma sağlıyor. Pentagon’un sistemi incelemek üzere brifing talep ettiği ve ilk uçuş testlerinin başarıyla tamamlandığı bildirildi.

RAKİPLERİNE VE MÜHİMMAT FİYATLARINA FARK ATIYOR

Piyasadaki diğer önleyici sistemlerle kıyaslandığında Buckler oldukça uygun bir fiyat etiketi sunuyor. Raytheon Coyote Block 2 yaklaşımı 100 bin dolar, AeroVironment Freedom Eagle-1 ise 150-200 bin dolar bandında seyrederken; güncel Stinger füzeleri 400 bin dolar, AIM-9X Sidewinder ise 500 bin dolara yakın maliyet üretiyor.

3D YAZICI TEKNOLOJİSİYLE KATMANLI ROKET MOTORU ÜRETİMİ

X-Bow’un maliyetleri bu derece aşağı çekebilmesindeki ana unsur, kendi geliştirdiği dikey entegre üretim modeli ve katmanlı imalat (3D yazıcı) yöntemi oldu. Geleneksel üretimde haftalar süren kalıplama ve kürleme işlemleri yerine dijital tasarımlarla katı roket yakıtı doğrudan üretiliyor. Bu yenilikçi üretim tekniği sayesinde füzenin motor geometrisi ve yanma karakteristikleri kalıp değiştirmeye gerek kalmaksızın anında güncellenebiliyor. Katı roket motoru üretimi için Pentagon’dan 280 milyon doların üzerinde sözleşme alan şirket, üretimi hızla ölçeklendirmeyi hedefliyor.