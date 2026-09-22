Kaynak: AA

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Wilson, New York'ta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Wilson Türkiye’ye F-35 savaş uçağı konusunda yeşil ışık yakarken, İsrail’e ise Suriye konusunda veto verdi.

İSRAİL’E SURİYE VETOSU

İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları ile ilgili mesajının ne olduğu sorulan Wilson, "Başkanın Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın İsrail’in hava saldırılarına karşı çıktığını ifade etmesinden gerçekten memnunum; bu saldırılar kesinlikle yapılmamalı" ifadelerini kullandı. Wilson, İsrail hükümetinin Suriye’ye yönelik saldırılarına dair net konuştu. Wilson saldırıları sonlandırması konusunda ‘Kesinlikle’ cevabını verdi.

TÜRKİYE’YE F-35 KONUSUNDA YEŞİL IŞIK

Türkiye’nin Suriye’nin kurtarılması için öncülük etmesini takdirle karşılayan Wilson, Kore Savaşı’ndan bu yana süren işbirliğine işaret ederek Washington ile Ankara arasındaki bağların derinliğine parmak bastı. Wilson,Ankara’nın F-35 savaş uçağı programına olası dönüşü konusundaki çabaları sorulduğunda Wilson, "umutlu" olduğunu açıkladı.

Wilson, Washington ile Ankara arasındaki işbirliğinin "güç yoluyla barışa" katkıda bulunacağını ifade ederken, Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarının satışını destekleyip desteklemediği soruldu. Wilson, "Evet destekliyorum" yanıtını verdi. "Amerika’nın Düşmanlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası" (CAATSA) kapsamında Türkiye’ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasını da desteklediğini de Wilson belirtti. Wilson, "Ancak sonuç olarak şuna geri dönelim: Türkiye, Amerika’nın büyük bir müttefikidir; Amerika da Türkiye’nin müttefikidir ve biz karşılıklı fayda istiyoruz" ifadelerini kullandı.