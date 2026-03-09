ABD ve İsrail’in İran’a karşı savaşı devam ederken Tahran’dan siyah dumanlar yükseldi. Bunun nedeni İsrail’in petrol depolarına yönelik saldırılarıydı. Cumartesi gece saatlerinde düzenlenen saldırılarda Tahran ve Elburz eyaletinin çevresindeki petrol depoları ve enerji altyapısına saldırılar düzenledi. Tahran’ın güneyindeki Şehr-i Rey petrol rafinerisi, kuzeydoğusundaki Ağdasiye petrol deposu, kuzeybatısındaki Şahran petrol deposu ve batısında bulunan Kerec kenti yakınlarındaki Fardis petrol depolama tesisi hedef alındı. İsrail ordusu, bu tesislerin “İran’ın askeri güçleri” tarafından kullanıldığını öne sürdü.

İran Ulusal Petrol Rafineri ve Dağıtım Şirketi, hedef alınan petrol depolarındaki stokları önceden en az seviyeye indirildiğini ve yakıt tedarikinin diğer kaynaklardan sağlandığını aktardı. Ayrıca Tahran’daki yakıt ikmal istasyonlarında kişisel kartla yakıt alım kotası ise 30 litreden 20 litreye düşürüldü.

İran Kızılayı dün yaptığı açıklamada petrol depolarına saldırı nedeniyle ‘zehirli yağmur’ uyarısı yaparak vatandaşların acil bir durum olmadıkça evlerinde kalmaları gerektiğini söyledi.

İran ordusu, ülkedeki enerji altyapısının vurulmaya devam etmesi halinde bölgedeki petrol tesislerini hedef alacağı uyarısında bulundu.

ABD İSRAİL’DEN RAHATSIZ

ABD yönetiminin, İsrail'in İran'daki petrol depolarına düzenlediği hava saldırılarının kapsamından rahatsızlık duyduğu iddia edildi.

Axios haber sitesinin konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İsrail'in İran'daki petrol depolarına düzenlediği saldırılar, Washington'un "beklediğinin ötesinde" gerçekleşti.

Kaynaklar, İsrail'in operasyon öncesinde ABD'yi bilgilendirdiğini, ancak saldırıların kapsamının iki müttefik arasında görüş ayrılığına yol açtığını öne sürdü.

ABD'li bir yetkili, söz konusu hamlelerin "iyi bir fikir olduğunu düşünmediklerini" savunarak, yaşanan görüş ayrılığının ve ABD'nin savaşla ilgili beklentilerinin üst düzey siyasi görüşmelerde ele alınmasının beklendiğini ifade etti.

Haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın bir danışmanının, Başkan'ın "petrolü korumak istediğini" belirttiği iddia edildi.

ABD’Lİ SENATÖR UYARDI

ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham da, İsrail’in İran’ın petrol tesislerine yönelik saldırılarını eleştirerek, "Lütfen seçeceğiniz hedefler konusunda dikkatli olun. Amacımız, İran halkını, bu rejim çöktüğünde yeni ve daha iyi bir hayata başlama şanslarını sekteye uğratmayacak bir şekilde özgürlüğüne kavuşturmaktır. İran'ın petrol ekonomisi bu çaba kapsamında hayati önem taşıyacaktır" açıklamasında bulundu.