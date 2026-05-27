ABD'DEN İSRAİL'E TARİHİ ASKERİ SEVKİYAT: HAVALİMANLARINDA SİVİL TRAFİK AKSIYOR

Amerika Birleşik Devletleri'nin, İsrail genelindeki askeri tesisler ile sivil havalimanlarında çok sayıda F-22 savaş uçağı ve onlarca havadan yakıt ikmal uçağı konuşlandırdığı açıklandı. İsrail medyasının askeri kaynaklara dayandırdığı haberlerde, bölgedeki ABD hava unsuru varlığının "eşi benzeri görülmemiş" bir seviyeye ulaştığı vurgulandı.

KONUŞLANDIRMA YIL SONUNA KADAR SÜRECEK

İsrail kamu yayıncısı KAN, güvenlik kaynaklarından elde ettiği bilgilere dayanarak Washington yönetiminin bu yoğun askeri varlığı en az yıl sonuna kadar bölgede tutmayı planladığını duyurdu.

Uydu görüntülerinden yapılan analizler, ABD askeri uçaklarının olağan dışı yerleşim planını ortaya koydu. İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının başladığı 28 Şubat tarihinden mayıs ayının ortalarına kadar olan dönemi kapsayan analiz raporuna göre askeri uçaklar şu bölgelere dağıtıldı:

F-22 Savaş Uçakları: İsrail'in güney kesiminde yer alan stratejik Ovda Hava Üssü'ne yerleştirildi.

Havadan Yakıt İkmal Uçakları: Ben Gurion ve Ramon havalimanlarında konuşlandırıldı.

Uçakların savunma amacıyla birden fazla noktaya dağıtıldığı ve mevcut aşamada geri çekilme planının bulunmadığı belirtildi. İran ile sağlanan ateşkesin ardından geçen bir aylık süreçte de bu askeri hareketliliğin aynen devam ettiği bildirildi.

BİLET FİYATLARI FIRLADI, HAVALİMANLARI ALARM VERİYOR

Askeri uçakların sivil havalimanlarını yoğun şekilde kullanması, ülkedeki sivil havacılık kapasitesini doğrudan vurdu. İsrail’in Kanal 12 televizyonu, Ben Gurion ve Ramon havalimanlarında konuşlu onlarca yakıt ikmal uçağının ticari uçuş operasyonlarını engellediğini ve bu durumun uçak bileti fiyatlarında büyük bir artışa yol açtığını aktardı.

Yaşanan krize ilişkin bir uyarı da resmi makamlardan geldi. Sivil Havacılık Otoritesi Başkanı Şmuel Zakai, Ben Gurion Havalimanı’nın mevcut durumda bir sivil havalimanından ziyade adeta bir askeri üs gibi işletilmeye başlandığına dikkat çekti. Askeri yoğunluğun yaz sezonundaki uluslararası hava trafiğini tamamen zorlaştıracağı, yabancı hava yolu şirketlerinin ülkeye yönelik sefer genişletme planlarını ve uçuş takvimlerini de olumsuz etkileyeceği belirtiliyor.