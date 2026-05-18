Almanya'daki ABD üsleri üzerinden İsrail'e son 24 saatte onlarca kargo uçağıyla yoğun silah ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştirildiği iddia edildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 13 televizyonunun haberinde, İsrail'den Almanya'daki Amerikan üslerine iniş yapan onlarca kargo uçağının mühimmatla yeniden yüklenerek kısa süre içinde İsrail'e geri döndüğü öne sürüldü.

İsrail ordusunun İran'a saldırıların yeniden başlatılmasına ilişkin yüksek alarm durumunda olduğu belirtilen haberde, hazırlıkların tamamlanması için kesin bir tarih belirlendiği ifade edildi.

Haberde ayrıca, Tel Aviv yönetiminde ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a saldırıların yeniden başlatılmasına kısa süre içinde "yeşil ışık" yakabileceği görüşünün hâkim olduğu belirtildi.

İsrail Savunma Bakanlığı, 30 Nisan'da ABD'den 6 bin 500 ton ağırlığında mühimmat ve hafif zırhlı araçları taşıyan iki kargo gemisi ve birkaç uçağın İsrail'e ulaştığını açıklamıştı.

ABD ve İsrail'in bu hafta içinde İran'a saldırılar düzenlemeye yönelik yoğun hazırlık yürüttüğü iddiası basına yansımıştı.