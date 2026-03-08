ABD ordusu, İran’daki sivillere yönelik yeni bir güvenlik uyarısı yayımladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, İran’daki askeri tesislerin çevresinde bulunan sivillerin güvenliğinin garanti edilemeyeceği ifade edildi.

CENTCOM’un açıklamasında, İran’ın bazı füze ve insansız hava aracı saldırılarını yoğun nüfuslu bölgelerden gerçekleştirdiği öne sürüldü. Bu durumun söz konusu bölgelerdeki siviller için ciddi risk oluşturduğu belirtildi.

ABD ordusu, füze ve dron saldırılarının yapıldığı noktaların askeri amaçlarla kullanılan alanlar olduğunu ve bu tür yerlerin uluslararası hukuk kapsamında meşru askeri hedef haline gelebileceğini savundu.

YOĞUN NÜFUSLU ŞEHİRLER VURGUSU

Açıklamada, İran güçlerinin Dezful, İsfahan ve Şiraz gibi şehirlerde kalabalık yerleşim alanlarının yakınından balistik füze ve dron saldırıları gerçekleştirdiği iddia edildi.

ABD yetkilileri, İran yönetimini sivillerin güvenliğini tehlikeye atmakla suçladı.

SİVİLLERE ÇAĞRI YAPILDI

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada İran’daki sivillere evlerinde kalmaları yönünde çağrı yapıldı.

ABD ordusunun sivillere zarar gelmemesi için gerekli önlemleri aldığı savunulan açıklamada, “İran rejiminin askeri amaçlarla kullandığı tesislerin bulunduğu bölgelerde sivillerin güvenliğini garanti edemeyiz” ifadeleri kullanıldı.

İran devlet televizyonu ise 28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki bir okulu hedef aldığını duyurmuştu.

İran Kızılayı’nın verdiği bilgilere göre söz konusu saldırıda en az 165 kişi hayatını kaybetti.