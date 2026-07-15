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Kaynak: Haber Merkezi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’a yönelik ikinci dalga saldırı operasyonlarının başlatıldığını duyurdu.

ABD, İran’a yönelik saldırılarını devam ettiriyor. CENTCOM, İran’a yönelik ikinci dalga saldırı operasyonlarının başlatıldığını açıkladı. Açıklamada, saldırıların Hürmüz Boğazı’ndan serbest geçiş yapan ticari gemileri tehdit etmekte kullanılan İran askeri kapasitesini hedef aldığı belirtildi.



BÖLGEDEKİ DURUMDAN TAHRAN'I SORUMLU TUTTULAR

Açıklamada, Hürmüz Boğazı’nın küresel ticaret açısından kritik öneme sahip uluslararası bir su yolu olduğu vurgulanırken, ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatları doğrultusunda bölgedeki durumdan Tahran yönetiminin sorumlu tutulduğu kaydedildi.

İRAN'DA PATLAMA SESLERİ

İran basınında yer alan haberlerde ise ülkenin güneybatısındaki Ahvaz kentinin yanı sıra, Pakistan sınırına yakın Çabahar ve Hürmüz Boğazı kıyısındaki Bender Abbas kentlerinde patlama sesleri duyulduğu aktarıldı. Saldırılarda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.