ABD ile İran arasındaki askeri gerilim devam ediyor. ABD Başkanı Trump İran’a askeri müdahale tehdidinde bulunurken rejim değişikliği istediğini belirtti. İran Dini Lideri Hamaney ise son açıklamada Trump’a yanıt vererek “İran’ı deviremeyeceksiniz” dedi.

İki ülke arasındaki askeri gerilime rağmen müzakereler de sürüyor. İran ile ABD, nükleer müzakereler kapsamında Cenevre’de bir kez daha bir araya geldi. Müzakerelerden çıkacak sonuç merakla bekleniyor.

ABD KRİTİK UÇAKLARI GÖNDERDİ

İki ülke arasındaki gerilim devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. ABD ordusu, iki adet E-3 Sentry AWACS uçağı gönderdi. ABD’den kalkan uçakların İngiltere’deki RAF Mildenhall üssüne gideceği öğrenildi. Alaska’dan kalkan uçakların sonraki durağının ise Orta Doğu olması bekleniyor.

Analistler, son hamlenin ABD’nin İran’a olası müdahalesi öncesi askeri yığınağı artırma girişimi olarak görüyor.

‘Uçan radar’ olarak görülen AWACS uçaklar, olası bir saldırı öncesinde havalanarak operasyon bölgelerinden istihbarat toplayacak.

AWACS UÇAKLARIN ÖZELLİKLERİ

Modifiye edilmiş bir Boeing 707 olan E-3 Sentry, çeşitli önemli yeteneklere sahip mobil bir komuta merkezi olarak hizmet veriyor.

Uçağın kendine özgü 9 metrelik döner radar kubbesi, uçakları ve füzeleri yerden stratosfere kadar 375 kilometreyi aşan mesafelerde takip yapabiliyor.

Uçağın içinde bulunan ekip olası bir saldırı durumunda operasyonu koordine ederek düşman hava savunma sistemlerini gerçek zamanlı olarak takip edebiliyor.

Standart radardan farklı olarak, AWACS, yerdeki parazitleri filtreleyerek alçaktan uçan hedefleri tespit edebiliyor