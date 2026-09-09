Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi ABD’den İran yaptırımı: 3 Türk şirket kara listeye girdi

ABD’den İran yaptırımı: 3 Türk şirket kara listeye girdi

ABD Hazine Bakanlığı OFAC tarafından açıklanan yeni İran yaptırım listesinde Sky Phoenix, S Sistem Lojistik ve Mes Kargo hedef alındı. Mahan Air ile bağlantılı olduğu öne sürülen Türk şirketleri; uçak tedariki, kargo koordinasyonu ve genel satış acenteliği suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı.

Utku Beycan Utku Beycan
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ABD’den İran yaptırımı: 3 Türk şirket kara listeye girdi - Resim: 1

Patronlar Dünyası’ndan Toygun Atilla’nın haberine göre ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), İran’ın havacılık endüstrisini hedef alan geniş kapsamlı yeni yaptırım listesini kamuoyuna ilan etti.

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ABD’den İran yaptırımı: 3 Türk şirket kara listeye girdi - Resim: 2

Toplam 36 farklı hedef noktasının bulunduğu raporda, 27 İranlı havayolu işletmesinin yanı sıra ülkenin halihazırda yaptırım uygulanan havayolu şirketi Mahan Air ile ticari ilişki kurduğu öne sürülen uluslararası firmalara da yer verildi. Yayınlanan bu resmi listede Türkiye merkezli üç ayrı şirket doğrudan dikkat çekti.

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ABD’den İran yaptırımı: 3 Türk şirket kara listeye girdi - Resim: 3

Belirtilen yaptırım paketinde Sky Phoenix Hava Yolları Taşımacılık Ticaret Limited Şirketi, S Sistem Lojistik Hizmetleri A.Ş. ile Mes Kargo Taşımacılık Turizm ve Dış Ticaret Limited Şirketi kısıtlama getirilen kurumlar arasında gösterildi.

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ABD’den İran yaptırımı: 3 Türk şirket kara listeye girdi - Resim: 4

Her bir şirketin hedef alınma gerekçeleri OFAC kayıtlarında farklı kategoriler altında detaylandırıldı. Yayınlanan dosyanın en çok konuşulan bölümünü İzmir merkezli Sky Phoenix şirketi oluşturdu.

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ABD’den İran yaptırımı: 3 Türk şirket kara listeye girdi - Resim: 5

ABD Hazine Bakanlığı verilerine göre Mahan Air, 2026 yılının yaz döneminde filosuna en az üç adet Boeing 777 tipi geniş gövdeli yolcu uçağı kattı.

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ABD’den İran yaptırımı: 3 Türk şirket kara listeye girdi - Resim: 6

ABD makamları, emekliye ayrılmış bir uçak filosundan gelen bu Amerikan menşeli hava araçlarının Birleşik Arap Emirlikleri ile Umman üzerinden Mahan Air'e ulaştırıldığını savundu.

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ABD’den İran yaptırımı: 3 Türk şirket kara listeye girdi - Resim: 7

Söz konusu uçakların BAE merkezli ECT Aviation Support üzerinden geçerken geçici tescil belgeleri aldığı öne sürüldü.

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ABD’den İran yaptırımı: 3 Türk şirket kara listeye girdi - Resim: 8

ABD Hazine Bakanlığı, bu transfer döngüsünde ECT Aviation Support ile birlikte İzmir merkezli Sky Phoenix firmasının da aktif olarak aracılık yaptığını iddia etti.

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ABD’den İran yaptırımı: 3 Türk şirket kara listeye girdi - Resim: 9

29 Temmuz 2024 tarihinde kurulan Sky Phoenix, Mahan Air’e teknolojik ya da maddi destek ile ürün ve hizmet sağladığı gerekçesiyle listeye dahil edildi.

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ABD’den İran yaptırımı: 3 Türk şirket kara listeye girdi - Resim: 10

İlgili iddiaların tamamının Washington yönetiminin tek taraflı yaptırım kararlarına dayandığı ve Türkiye'de herhangi bir hukuki mahkûmiyet hükmü taşımadığı vurgulandı.

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ABD’den İran yaptırımı: 3 Türk şirket kara listeye girdi - Resim: 11

OFAC’ın Türkiye odaklı dosyasındaki ikinci ticari işletme S Sistem Lojistik Hizmetleri A.Ş. oldu. ABD Hazine Bakanlığı, bu şirketin Mahan Air adına İran sınırına gönderilen birtakım kritik sevkiyatları organize ettiğini ve koordine ettiğini ileri sürdü.

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ABD’den İran yaptırımı: 3 Türk şirket kara listeye girdi - Resim: 12

Yapılan resmi açıklamada, bu nakliye içeriklerinde insansız hava aracı parçaları ile çeşitli endüstriyel nitelikli ekipmanların bulunduğu iddia edildi. S Sistem de Mahan Air’e lojistik destek sağladığı gerekçesiyle yaptırım kapsamına alındı.

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ABD’den İran yaptırımı: 3 Türk şirket kara listeye girdi - Resim: 13

Ancak ABD tarafının yaptığı açıklamada, söz konusu İHA parçalarının asıl üreticisinin kim olduğu, teknik nitelikleri ya da nihai kullanım alanının ne olduğu gibi detaylara yer verilmedi.

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ABD’den İran yaptırımı: 3 Türk şirket kara listeye girdi - Resim: 14

Bu nedenle mevcut veriler üzerinden doğrudan askeri amaçlı sevkiyat yapıldığına dair kesin bir sonuca varmanın erken olduğu ifade ediliyor.

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ABD’den İran yaptırımı: 3 Türk şirket kara listeye girdi - Resim: 15

Listeye dahil edilen üçüncü şirket olan İstanbul merkezli Mes Kargo, 25 Ağustos 2003 tarihinde kuruldu.

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ABD’den İran yaptırımı: 3 Türk şirket kara listeye girdi - Resim: 16

OFAC kayıtlarında yer alan bilgilere göre şirket, uzun süredir Mahan Air’in resmi genel satış acenteliği görevini yürütüyor. ABD makamları, Mes Kargo’nun havayolu adına ticari sevkiyatları da koordine ettiğini kaydetti.

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ABD’den İran yaptırımı: 3 Türk şirket kara listeye girdi - Resim: 17

Havacılık sektöründe genel satış acenteleri, havayolu şirketlerine müşteri desteği, bilet satışı ve lojistik göndericilerle uyum hizmetleri sunuyor.

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ABD’den İran yaptırımı: 3 Türk şirket kara listeye girdi - Resim: 18

Mes Kargo da Mahan Air’e sunduğu bu hizmetler gerekçe gösterilerek yaptırım listesinde kendine yer buldu.

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ABD’den İran yaptırımı: 3 Türk şirket kara listeye girdi - Resim: 19

Şirketlerle ilgili alınan bu kararlar, Türkiye ekonomisi açısından tek başına değerlendirilemeyecek bir bütünlük arz ediyor.

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ABD’den İran yaptırımı: 3 Türk şirket kara listeye girdi - Resim: 20

Havacılık yaptırımlarından yalnızca dört gün önce, 4 Eylül tarihinde ABD Hazine Bakanlığı Türkiye merkezli farklı bir finansal dosyayı kamuoyuna açıklamıştı.

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ABD’den İran yaptırımı: 3 Türk şirket kara listeye girdi - Resim: 21

Bu süreçte İstanbul merkezli Golden Global Yatırım Bankası A.Ş. ile iştirakleri olan Golden Global Varlık Kiralama A.Ş. ve Golden Global Portföy Yönetimi A.Ş. yaptırım listesine alınmıştı.

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ABD’den İran yaptırımı: 3 Türk şirket kara listeye girdi - Resim: 22

ABD Hazine Bakanlığı, söz konusu yatırım bankasının İran ile bağlantılı on milyonlarca dolarlık finansal işlemi kolaylaştırdığını ve ülkeye uluslararası para transferi olanağı tanıyan muhabir bankacılık kanalları sağladığını iddia etmişti.

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ABD’den İran yaptırımı: 3 Türk şirket kara listeye girdi - Resim: 23

Finans sektöründen havacılık ve lojistik sektörüne uzanan bu iki ayrı dosyanın kesişim noktasını ise doğrudan İran oluşturdu. Yaptırım kararlarının ekonomik boyutu en az iddialar kadar kritik bir öneme sahip bulunuyor.

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ABD’den İran yaptırımı: 3 Türk şirket kara listeye girdi - Resim: 24

OFAC yaptırımları sonucunda listelenen şirketlerin Amerika Birleşik Devletleri sınırları içinde bulunan tüm mal varlıkları donduruluyor. Ayrıca ABD vatandaşları ve şirketlerinin bu tüzel kişiliklerle ticari ilişki kurması yasaklanıyor.

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ABD’den İran yaptırımı: 3 Türk şirket kara listeye girdi - Resim: 25

Her ne kadar bu kararlar ilgili Türk şirketlerinin Türkiye içerisindeki yerel faaliyetlerini otomatik olarak durdurmasa veya banka hesaplarına doğrudan el koymasa da; dolar tabanlı uluslararası transferler, muhabir bankacılık ağları, küresel tedarik zinciri ilişkileri ve uluslararası sigortacılık işlemleri açısından önemli ticari riskler ve operasyonel engeller yaratabiliyor.

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