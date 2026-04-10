İran ile ateşkesi görüşmek üzere Pakistan'a doğru yolan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, "İran iyi niyetle müzakere etmek istiyorsa elimizi uzatacağız, bizimle oyun oynamak istiyorlarsa iyi bir sonuç olmaz" dedi.

İslamabad'da yarın başlayacak müzakerelere ilişkin konuşan Vance, İran'la yapılacak müzakerelerin olumlu sonuçlanacağına inandığını söyledi.

Müzakereleri dört gözle beklediğini belirten Vance, "Trump bize müzakereler konusunda açık yönergeler verdi" dedi.

İSLAMBAD'DA BİR ARAYA GELECEKLER

ABD ile İran arasında Pakistan arabuluculuğunda varılan ve İsrail'i de kapsayan ateşkesin ardından taraflar İslamabad'da bir araya gelinmesi konusunda anlaştı.

Pakistan'da 11 Nisan'da yapılması planlanan görüşmelerde İran heyetine Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf başkanlık edecek, ABD!yi de Başkan Yardımcısı JD Vance'in temsil edecek.

Görüşmelerde, çok boyutlu bir krize dönüşen savaşın ardından ilan edilen geçici ateşkesin kalıcı hale getirilmesi hedeflenirken, tarafların birbirine sunduğu karşı metinler ve sahada yaşanan çelişkili açıklamalar, görüşmelerin gerçekleşme ihtimalini zora sokarken barış umutlarını da ciddi şekilde sarsıyor.