ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'daki savaşın ardından vatandaşlarına o 16 ülkeyi terk edin çağrısı yapmıştı. Şimdi de ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, güvenlik uyarısı yayımladı. Çağrıda bölgede tırmanan çatışma ortamı gerekçe gösterilerek ABD vatandaşlarının Irak'ı derhal terk etmeleri istendi. Açıklamada, vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat edebilecekleri ilk fırsatta ülkeden ayrılmaları gerektiği vurgulandı.

'KARA YOLUYLA DİĞER ÜLKELERE GEÇİŞLERİ DEĞERLENDİRİN'

Irak'taki ticari uçuşların mevcut durum nedeniyle büyük ölçüde kullanılamadığı belirtilen açıklamada, ülkeden çıkmak isteyen Amerikan vatandaşlarına Ürdün, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Türkiye gibi komşu ülkelere kara yoluyla geçiş seçeneklerini değerlendirmeleri tavsiye edildi. Sınır kapılarının büyük çoğunluğunun şu an için açık olduğu ancak anlık güvenlik durumlarına göre önceden haber verilmeksizin kapatılabileceği hatırlatıldı.

Ülkeden ayrılamayan veya kalmayı tercih eden vatandaşlara ise uzun süreli barınma senaryolarına hazırlıklı olmaları uyarısı yapıldı. Bu kişilerden yiyecek, su ve temel tıbbi malzemeleri stoklamaları, güvenli bölgelerde kalmaları ve ABD hükümetinin tahliye konusundaki sınırlı imkanlarını göz önünde bulundurmaları istendi. Öte yandan yetkililer, Orta Doğu'daki Amerikan vatandaşlarının tahliyesine yardımcı olmak üzere tüm seçeneklerin değerlendirildiğini aktardı.