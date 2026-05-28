ABD yönetimi, İran’ın Hürmüz Boğazı üzerinden geçiş yapan gemilerden ücret talep etme girişimlerine yönelik sert mesaj verdi.

Scott Bessent, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin Hürmüz Boğazı’nda herhangi bir geçiş ücreti sistemine izin vermeyeceğini belirtti.

Bessent, özellikle Oman başta olmak üzere sürece doğrudan ya da dolaylı destek veren tüm aktörlerin hedef alınacağını ifade etti.

“CEZALANDIRILACAKLAR” MESAJI

ABD Hazine Bakanı, İran’ın ticaretin serbest akışını engellemeye yönelik adımlarının kabul edilmeyeceğini vurgulayarak, bu girişimlere ortak olan ülke ve şirketlerin yaptırımlarla karşılaşacağını söyledi.

Bessent ayrıca, ABD’nin İran’a karşı yürüttüğü ekonomik baskının süreceğini belirterek, İran’ın Basra Körfezi Boğaz İdaresi’nin yaptırım listesine alındığını duyurdu.

Açıklamada, İran’a yapılacak geçiş ödemelerine aracılık edilmemesi konusunda şirketler ve devlet kurumlarının uyarıldığı ifade edilirken, İran petrol taşımacılığına yönelik baskının artırılacağı mesajı verildi.