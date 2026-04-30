ABD’DEN BEYOĞLU’NA UZANAN HAYAL HUKUK DUVARINA ÇARPTI

Amerika Birleşik Devletleri’nin New York şehrinde yaşayan bir vatandaş, İstanbul’un tarihi semti Beyoğlu’nda ev sahibi olma hayaliyle yola çıktı. 13 Ekim 2022 tarihinde Çukurcuma mevkisinden bir daire satın alan yeni malik, dairesine yerleşme planları yaparken içeride 4 bin TL kira bedeliyle oturan bir kiracı olduğunu öğrendi.

KİRA ÖDEMEYİP "RİSKLİ YAPI" İDDİASINA SARILDI

Milliyet’ten Onur Topkan’ın haberine göre satın alma işleminin ardından mülk sahibine tek bir kuruş kira ödemeyen kiracı, sürecin yargıya taşınmasıyla birlikte ilginç savunmalara imza attı. Hakkında başlatılan icra takibine itiraz eden kiracı; binanın "riskli yapı" statüsünde olduğunu, ev sahibinin bu tür eski evleri alıp yenileyerek yüksek fiyatlara sattığını ve hatta mülk sahibinin binadaki diğer daireleri yabancılara günlük kiraladığını iddia ederek tahliye sürecini durdurmaya çalıştı.

BİLİRKİŞİ RAPORU GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

İstanbul İcra Dairesi üzerinden yürütülen dava sürecinde mahkeme, dosyanın bilirkişi tarafından incelenmesine karar verdi. 21 Eylül 2025 tarihinde tamamlanan bilirkişi raporu, kiracının savunmalarını boşa çıkardı. Yapılan detaylı incelemede, yeni ev sahibinin banka hesaplarına taşınmazın satın alındığı tarihten itibaren hiçbir kira ödemesinin yapılmadığı teknik verilerle kesinleşti.

MAHKEMEDEN TOKAT GİBİ KARAR: TAZMİNAT VE TAHLİYE

10 Şubat 2026 tarihinde kararını açıklayan mahkeme, yeni ev sahibini haklı buldu. Mahkeme heyeti kiracının başlattığı hukuki engel kaldırıldı. Asıl alacağın yüzde 20’si oranında tazminatın kiracıdan tahsil edilmesine karar verildi.12 bin TL’lik vekalet ücreti ve arabuluculuk masrafları kiracıya yüklendi.