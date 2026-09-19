Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam ABD’den Eskişehir’e uzanan gurur: Lee Vecihi Maxson dedesinin uçağında

ABD’den Eskişehir’e uzanan gurur: Lee Vecihi Maxson dedesinin uçağında

Türk havacılık tarihinin efsane ismi Vecihi Hürkuş’un torunu, ABD vatandaşı Lee Vecihi Maxson, dedesinin uçağının replikasıyla 95 yıl sonra kokpite oturdu. Uçuş, Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri’nde gerçekleşti.

Kaynak: İHA
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ABD’den Eskişehir’e uzanan gurur: Lee Vecihi Maxson dedesinin uçağında - Resim: 1

Türk havacılık tarihinin efsane ismi Vecihi Hürkuş'un torunu ABD vatandaşı Lee Vecihi Maxson (65), Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde dedesinin uçağının replikasıyla, Ali İsmet Öztürk de Nuri Demirağ'ın tasarımı olan Nu.D-36 replikası ile gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

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ABD’den Eskişehir’e uzanan gurur: Lee Vecihi Maxson dedesinin uçağında - Resim: 2

Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneğince bu yıl 11'incisi organize edilen etkinlikte Maxson, akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk ve ekibi tarafından üretilen dedesinin 1931 yılında tasarladığı "Vecihi XIV" model uçağının replikasıyla havalandı.

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ABD’den Eskişehir’e uzanan gurur: Lee Vecihi Maxson dedesinin uçağında - Resim: 3

Dedesinin mirasını gökyüzünde yaşatmanın gururunu taşıyan Maxson'un uçuşu ilgiyle takip edilirken, organizasyonda Ali İsmet Öztürk de Nuri Demirağ'ın tasarımı olan Nu.D-36 replikasıyla uçuş yaparak yaklaşık bir asır sonra iki tarihi uçağı aynı gösteride buluşturdu.

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ABD’den Eskişehir’e uzanan gurur: Lee Vecihi Maxson dedesinin uçağında - Resim: 4

Uçuşu ile alakalı konuşan Vecihi Hürkuş'un torunu Lee Vecihi Maxson, "Adım Lee Vecihi Maxson ve Vecihi Hürkuş'un torunuyum. Çok güçlü duygular içerisindeyim.

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ABD’den Eskişehir’e uzanan gurur: Lee Vecihi Maxson dedesinin uçağında - Resim: 5

Dedem sanki benim yanımdaymış gibi hissettim uçağın içerisindeyken. Gayet güzel bir histi. Çok iyi bir kalabalık. Bir sürü çocuk da vardı aynı zamanda. Hava parkının konumu da çok iyi.

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ABD’den Eskişehir’e uzanan gurur: Lee Vecihi Maxson dedesinin uçağında - Resim: 6

Hava da çok güzeldi. Her şey çok güzeldi. Bugün uçuşlarımı tamamladım ama yarın tekrar burada olacağım uçmak için.

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ABD’den Eskişehir’e uzanan gurur: Lee Vecihi Maxson dedesinin uçağında - Resim: 7

Bir buçuk hafta daha buradayım. Aksi takdirde daha düzenli olarak Türkiye'ye gelmeyi düşünüyorum planlarımda. Küçüklerin ve gençlerin de havacılığın içinde olduğunu burada görürken görüyorum ve gelecekte de birçok çocuğun ve gencin heves edeceğini düşünüyorum" dedi.

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ABD’den Eskişehir’e uzanan gurur: Lee Vecihi Maxson dedesinin uçağında - Resim: 8
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ABD’den Eskişehir’e uzanan gurur: Lee Vecihi Maxson dedesinin uçağında - Resim: 9
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ABD’den Eskişehir’e uzanan gurur: Lee Vecihi Maxson dedesinin uçağında - Resim: 10
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ABD’den Eskişehir’e uzanan gurur: Lee Vecihi Maxson dedesinin uçağında - Resim: 11
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ABD’den Eskişehir’e uzanan gurur: Lee Vecihi Maxson dedesinin uçağında - Resim: 12
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ABD’den Eskişehir’e uzanan gurur: Lee Vecihi Maxson dedesinin uçağında - Resim: 13
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