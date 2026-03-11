ABD’de tüketici fiyatları şubat ayında hem manşet hem de çekirdek veriler bazında ekonomistlerin tahminlerini tam isabetle karşılayarak piyasalarda sürpriz bir dalgalanmanın önüne geçti.
Şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 2,4 artış göstererek yüzde 2,4'lük beklentiyi karşıladı.
Aylık bazdaki artış yüzde 0,3 olarak gerçekleşti ve yüzde 0,3'lük tahmine paralel geldi.
Gıda ve enerji gibi oynak kalemleri dışarıda bırakan çekirdek enflasyon, yıllık bazda yüzde 2,5 artarak yüzde 2,5'lik beklentiyle örtüştü.
Çekirdek veri aylık bazda yüzde 0,2 artış kaydederek tahminleri doğruladı.