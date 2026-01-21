ABD yönetimi, 2026 FIFA Dünya Kupası için bilet alan yabancı taraftarların ülkeye girişini kolaylaştıracak bir düzenlemeye imza attı.

TURNUVA KATILIMCILARINA ÖNCELİK

Yapılan açıklamaya göre, turnuvaya katılacak futbolseverlere vize randevularında öncelik tanınacak. Genel göçmenlik kurallarının sıkılaştırıldığı bir dönemde alınan bu kararın, organizasyonun sorunsuz şekilde yürütülmesini hedeflediği belirtildi.

YENİ SİSTEM VE EK PERSONEL

Bu kapsamda ABD Dışişleri Bakanlığı, bilet sahiplerinin daha hızlı mülakata girebilmesi için FIFA Priority Appointment Schedule System adlı uygulamayı devreye aldı. Ayrıca, Dünya Kupası süresince oluşması beklenen yoğunluğu karşılamak amacıyla 500’den fazla ek personelin konsolosluklarda görevlendirileceği bildirildi.

KATI VİZE POLİTİKALARIYLA ÇELİŞKİ

Öte yandan, bu adım son dönemde uygulanan katı vize politikalarıyla çelişkili bir tablo oluşturuyor. Brezilya, Haiti ve İran gibi bazı ülkelerde vize işlemlerinin askıya alınması, sınır güvenliği öncelikleri ile milyonlarca taraftarın beklentisi arasında gerilime yol açıyor.

Dışişleri yetkilileri, vize bekleme sürelerinde ilerleme kaydedildiğini ve çoğu ülkede ziyaretçi vizesi randevularının 60 gün içinde alınabildiğini belirtiyor. Benzer hazırlıkların 2028 Los Angeles Olimpiyatları için de sürdüğü ve kurulan özel ekiplerin vize ile akreditasyon süreçlerini hızlandırmaya devam ettiği ifade edildi.