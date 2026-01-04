ABD'den Venezuela'ya yönelik saldırısı ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores'in kaçırılması sonrası dikkat çeken bir paylaşım geldi.

ABD'DEN ARGOLU PAYLAŞIM

Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabından gerçekleştirilen paylaşımda, Trump'ın fotoğrafına yer verilerek, "No Games, FAFO" notu düşüldü. FAFO'nun açılımı "Fuck Around, Find Out" olarak biliniyor.

Argo bir ifade olarak dikkat çeken FAFO, Türkçeye ise "Bulaşırsan başına iş alırsın", "Uğraşırsan bedelini ödersin", "Yanlış yaparsan ne olacağını görürsün" gibi ifadelere çevriliyor.

NE OLMUŞTU?

ABD, Venezuela'nın başkenti Caracas'ta hava saldırıları düzenlemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin kaçırıldığını açıklamıştı.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini ifade etmişti.

ABD'nin operasyonu sonrası alıkonulan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i taşıyan uçağın New York kentinin kuzeyindeki bir üsse indiği bildirilmişti.

ABD Başkanı Trump, düzenlediği basın toplantısında, Venezuela'nın başkenti Caracas'a düzenlenen saldırılar ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun alıkonmasına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Trump, Venezuela'ya yapılan ilk saldırının çok başarılı olduğunu ve muhtemelen ikinci bir saldırıya gerek kalmadığını söyleyerek, "Ancak ikinci bir dalga, çok daha büyük bir dalga için hazırız" demişti.

Trump, Venezuela'da, başka birisinin dahil olmasını ve uzun yıllardır yaşanan durumun yinelenmesini istemediğini belirterek, "(Venezuela) Güvenli, uygun ve makul geçiş yapabileceğimiz bir zamana kadar ülkeyi yönetmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Trump, "ABD'nin dev petrol şirketlerini (Venezuela'da) devreye sokacağız, milyarlarca dolar harcayarak petrol altyapısını onaracaklar ve ülke için para kazanmaya başlayacaklar" diye konuşmuştu.