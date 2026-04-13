ABD ordusunun Karayip Denizi ve Doğu Pasifik hattındaki uyuşturucu trafiğine yönelik yürüttüğü "Güney Mızrağı Operasyonu" kapsamında iki kritik darbe daha indirildi. SOUTHCOM tarafından yapılan resmi açıklamada, hedef alınan deniz araçlarının uluslararası uyuşturucu rotalarında seyrettiği ve terör organizasyonlarına finansman sağladığı belirtildi.

OPERASYON EMRİ ORGENERAL DONOVAN’DAN

Güney Mızrağı Operasyonu’nu yürüten ortak görev gücü, SOUTHCOM Komutanı Orgeneral Francis L. Donovan'ın doğrudan talimatıyla harekete geçti. İstihbarat birimlerinin takibe aldığı iki teknenin, narko-terör listesinde yer alan örgütlere ait olduğu ve yüklü miktarda uyuşturucu taşıdığı teyit edildi.

İKİ AYRI SALDIRI, 5 ÖLÜ

Operasyonun detaylarına ilişkin paylaşılan bilançoda şu ifadelere yer verildi:

Birinci Saldırıda tekne hedef alındıktan sonra 2 narko-terörist öldürüldü, 1 kişi ise sağ olarak ele geçirildi.

İkinci saldırıda Müdahale edilen ikinci teknede bulunan 3 narko-terörist etkisiz hale getirildi.

SOUTHCOM, sağ kurtulan bir kişi için standart prosedürler gereği arama-kurtarma çalışması başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada, operasyonun yüksek hassasiyetle icra edildiği ve hiçbir ABD askeri personelinin zarar görmediği vurgulandı. "Güney Mızrağı" operasyonlarının, bölgedeki uyuşturucu rotalarını temizlemek ve terör finansmanını kesmek amacıyla kararlılıkla sürdürüleceği mesajı verildi.