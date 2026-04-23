WASHİNGTON'DAN MÜTTEFİKLERE FÜZE DESTEĞİ

ABD Dışişleri Bakanlığı, Avrupa’nın güvenliğini doğrudan ilgilendiren dev bir silah satış paketine onay verdi. Hollanda ve Litvanya’yı kapsayan bu stratejik karar, bölgedeki askeri dengeleri güçlendirmeyi hedefliyor.

HOLLANDA’YA 200 MİLYON DOLARLIK "CEHENNEM ATEŞİ"

Hollanda hükümetine, 200 milyon dolar değerindeki "Hellfire" füzeleri ve ilgili ekipmanların satışı onaylandı. ABD’den yapılan açıklamada, bu sevkiyatın Hollanda ordusunun modernizasyonuna ve bölgesel tehditlere karşı caydırıcılığının artırılmasına büyük katkı sunacağı vurgulandı.

LİTVANYA SINIRINA HAVA SAVUNMA TAKVİYESİ

Baltık bölgesinde tansiyon yükselirken, Litvanya için de kritik bir adım atıldı. Litvanya’ya, tahmini değeri 214 milyon dolar olan "AIM-9X Sidewinder Block II" füzelerinin satışı onaylandı. Bu gelişmiş hava savunma füzeleriyle, Litvanya’nın savunma hattındaki güvenlik kapasitesinin yükseltilmesi planlanıyor.