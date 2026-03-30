ABD ve İsrail’in İran’a başlattığı saldırı, büyük bir savaşa dönüştü. Orta Doğu’daki ateş çemberi giderek büyürken, ABD’den konuya ilişkin dikkat çeken açıklamalar geldi.

Sözcü Karoline Leavitt "Kamuoyuna farklı, bize farklı konuşuyorlar. Başkan Trump, İran'ın enerji altyapısına yönelik saldırılara 10 günlük ara verdi. Bu, İran için hayatta bir kez gelebilecek bir fırsattır" açıklamasında bulundu.

'İRAN REJİMİ ANLAŞMAYA GİDEREK DAHA İSTEKLİ'

İran'a yönelik saldırılara ilişkin konuşan Leavitt şu sözlere yer verdi:

"İran rejimi anlaşmaya giderek daha istekli. Kamuoyuna farklı, bize farklı konuşuyorlar.

Başkan Trump, İran'ın enerji altyapısına yönelik saldırılara 10 günlük ara verdi. Bu, İran için hayatta bir kez gelebilecek bir fırsattır.

ABD yıkıcı bir güçle daha yoğun ve hedefli saldırılar düzenliyor. Rejimin geri kalan unsurlarının hâlâ vakitleri varken müzakere masasına oturmayı istemeleri şaşırtmıyor.

Rejimden duyduğunuz tüm paylaşımlara rağmen görüşmeler iyi gidiyor. İran’ın önceki liderleri artık bu dünyada değiller çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ne yalan söylediler ve bizi müzakerelerde oyaladılar;

Bu durum Başkan için kabul edilemezdi. Liderlerin çoğunun öldürülme nedeni de budur."