ABD’nin İsrail ile birlikte İran’a karşı savaşı devam ederken son günlerde yaşanan protesto dalgası ciddi bir boyuta ulaştı. Başta ABD’nin çeşitli kentleri olmak üzere çok sayıda ülkeye yayılan protestolar Washington yönetimini harekete geçirdi.

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre, ABD yönetimi büyükelçilik ve konsolosluklara ordunun Psikolojik Operasyonlar (PSYOP) birimiyle çalışma talimatı verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun imzasını taşıyan talimatta, dünya çapındaki tüm Amerikan büyükelçilik ve konsolosluklarına "yabancı propagandaya karşı koordineli çalışma" başlatmaları emredildi.

Pazartesi günü gönderilen mesajda, dezenformasyonla mücadele etmek için ABD ordusunun PSYOP birimiyle işbirliği yapılması istendi.

Belgede büyükelçilik ve konsolosluklara 5 hedef doğrultusunda hareket etmeleri talimatı veriliyor: Düşmanca mesajlara karşı koymak, bilgiye erişimi genişletmek, düşman davranışlarını ortaya çıkarmak, Amerikan çıkarlarını destekleyen yerel sesleri güçlendirmek ve "Amerika'nın hikayesini anlatma" çabalarını teşvik etmek.

Talimatın, İran'la savaşın sürdüğü ve Çin'le Rusya'nın Avrupa, Asya ve Latin Amerika'daki nüfuzunu artırmaya çalıştığı bir dönemde gönderilmesi de dikkat çekiyor.

“YEREL FENOMENLERİ İŞE ALIN” TALİMATI

Ayrıca büyükelçiliklere, yurtdışındaki yerel influencer'ları, akademisyenleri ve toplum liderlerini propaganda karşıtı mesajları yaymak üzere işe almaları söyleniyor.

Guardian'ın analizine göre bu strateji, Amerika tarafından finanse edilen anlatıların merkezi bir yönlendirmeyle değil, yerel olarak kendiliğinden ortaya çıkmış gibi algılanmasını sağlamayı amaçlıyor.

Belgede Elon Musk'ın X platformunun, özellikle de "Topluluk Notları" özelliğinin kullanılması teşvik ediliyor.

"Yenilikçi" diye nitelenen teknoloji milyarderinin platformunun, "anti-Amerikan propaganda faaliyetlerine karşı koymak" amacıyla daha verimli kullanılması isteniyor.

Diğer yandan Avrupa Birliği (AB), X'e Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiği gerekçesiyle 120 milyon euro para cezası vermişti.

Aralıkta açıklanan kararda, Musk'ın sosyal medya platformunun "AB'nin dijital içerik kurallarına ve şeffaflık yükümlülüklerine aykırı davrandığı" ifade edilmişti.

Musk, geçen yılki seçim kampanyasında ABD Başkanı Donald Trump'a verdiği destekle gündemden düşmemişti.

Space X CEO'su, bir süre Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nı (DOGE) yönettikten sonra Tesla'yla ilgilenmek için görevden ayrılmıştı.

Teknoloji milyarderiyle ABD Başkanı'nın arası, Trump'ın tartışmalı vergi indirimi tasarısı nedeniyle bozulmuştu. Sosyal medya üzerinden atışmaların ardından ikili daha sonra "dostluk mesajları" paylaşmıştı.

Trump yönetimi, ABD Dışişleri Bakanlığı bünyesinde yabancı propaganda ve dezenformasyonla mücadele amacıyla faaliyet yürüten Küresel Etkileşim Merkezi (GEC) birimini geçen yıl kapatmıştı.