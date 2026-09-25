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Kaynak: AA

Associated Press'in (AP) ABD'li yetkililere ve konuya ilişkin incelediği bir belgeye dayandırdığı haberine göre; ABD Dışişleri Bakanlığının, Kübalı yetkililerin gelecek ay yapılacak BM oylaması için seyahatine "sıkı kontroller" uygulamayı değerlendirdiği iddia edildi.

Küba heyetinin bu haftaki BM Genel Kuruluna geniş bir heyetle katılmasına onay verildiği aktarılan haberde, kısıtlama kararına ilişkin ayrıntıların henüz kesinleşmediği ifade edildi.

Haberde, olası yeni seyahat kısıtlamalarının, Kübalı yetkililerin, ABD'nin Küba'ya yönelik ekonomik ambargosuna dair yıllık BM oylamasına katılımını zorlaştırabileceği veya imkansız hale getirebileceği yorumuda aktarıldı.