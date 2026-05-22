ABD Başkanı Donald Trump, Polonya’ya yönelik yeni askeri sevkiyat kararını duyurdu. Trump, ülkeye ek olarak 5 bin Amerikan askerinin gönderileceğini açıkladı.

Truth Social hesabından paylaşım yapan Trump, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile iyi ilişkilerine dikkat çekerek, alınan kararın bu iş birliği çerçevesinde şekillendiğini ifade etti.

DAHA ÖNCE AZALTMA SİNYALİ VERİLMİŞTİ

Trump yönetimi daha önce Polonya ve Almanya’daki Amerikan askerlerinin sayısının azaltılabileceğine yönelik açıklamalar yapmıştı. Ancak son gelişmeyle birlikte Polonya’daki askeri varlığın artırılması kararı alındı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance da kısa süre önce yaptığı açıklamada, Avrupa’daki Amerikan askerlerinin tamamen çekilmesinin gündemde olmadığını belirtmişti.

Vance, “Burada tüm Amerikan askerlerini Avrupa’dan çekmekten bahsetmiyoruz. Amerikan güvenliğini en üst düzeye çıkaracak şekilde bazı kaynakları yeniden dağıtmaktan söz ediyoruz” ifadelerini kullanmıştı.