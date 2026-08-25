Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya ABD’den 131 milyar dolarlık sözleşme: F-15 anlaşmasında 7 ülke detayı

ABD’den 131 milyar dolarlık sözleşme: F-15 anlaşmasında 7 ülke detayı

ABD Savaş Bakanlığı, F-15 filosunun üretim, modernizasyon ve bakımını kapsayan F-15 Eagle Crest programı için Boeing ile 131,23 milyar dolarlık dev bir sözleşmeye imza attı. Yedi ülkeyi kapsayan anlaşma çerçevesinde modernizasyon ve idame faaliyetleri 2037 yılına kadar sürdürülecek.

Kaynak: Haber Merkezi
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ABD’den 131 milyar dolarlık sözleşme: F-15 anlaşmasında 7 ülke detayı - Resim: 1

ABD Savaş Bakanlığı, F-15 Eagle uçaklarının uzun vadeli idamesi, modernizasyonu ve üretimi amacıyla F-15 Program Ofisi bünyesinde yürütülen F-15 Eagle Crest projesi doğrultusunda Boeing ile süresiz teslimat/süresiz miktar (IDIQ) tipinde bir anlaşma yaptı.

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ABD’den 131 milyar dolarlık sözleşme: F-15 anlaşmasında 7 ülke detayı - Resim: 2

Sözleşmenin toplam tavan değeri 131,23 milyar dolar.

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ABD’den 131 milyar dolarlık sözleşme: F-15 anlaşmasında 7 ülke detayı - Resim: 3

Şirket bu kapsamda uçakların sistem entegrasyonu, yeteneklerinin geliştirilmesi, yenilenmesi ve tüm idame süreçlerini üstleniyor.

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ABD’den 131 milyar dolarlık sözleşme: F-15 anlaşmasında 7 ülke detayı - Resim: 4

Anlaşma ayrıca, ABD Hava Kuvvetleri ile müttefik ülke envanterlerinde yer alan jetlerin harbe hazırlık seviyelerini yüksek tutmak için askeri bakım tesislerinde ağır bakım ve onarım altyapılarının kurulmasını da içeriyor.

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ABD’den 131 milyar dolarlık sözleşme: F-15 anlaşmasında 7 ülke detayı - Resim: 5

Çalışma, Missouri eyaletine bağlı St. Louis şehrindeki Boeing tesislerinde yürütülecek.

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ABD’den 131 milyar dolarlık sözleşme: F-15 anlaşmasında 7 ülke detayı - Resim: 6

Çalışmaların Ağustos 2037 tarihine kadar tamamlanması hedefleniyor.

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ABD’den 131 milyar dolarlık sözleşme: F-15 anlaşmasında 7 ülke detayı - Resim: 7

Sipariş sürecinin ilk aşamada 24 Ağustos 2031’de bitmesi öngörülürken, mevcut opsiyon maddesinin devreye alınması halinde bu süre 24 Ağustos 2036’ya kadar uzatılabilecek.

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ABD’den 131 milyar dolarlık sözleşme: F-15 anlaşmasında 7 ülke detayı - Resim: 8

Sözleşme, herhangi bir ihale açılmaksızın doğrudan tek kaynak yöntemiyle Boeing'e verildi.

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ABD’den 131 milyar dolarlık sözleşme: F-15 anlaşmasında 7 ülke detayı - Resim: 9

İmza aşamasında, 2026 mali yılı araştırma, geliştirme, test ve değerlendirme kaleminden 343 bin 740 dolarlık başlangıç kaynağı aktarıldı.

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ABD’den 131 milyar dolarlık sözleşme: F-15 anlaşmasında 7 ülke detayı - Resim: 10

F-15 Eagle Crest projesi sadece ABD ordusunu değil, Yabancı Askeri Satış (FMS) kanalı üzerinden yedi müttefik ülkeyi de kapsıyor.

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ABD’den 131 milyar dolarlık sözleşme: F-15 anlaşmasında 7 ülke detayı - Resim: 11

Bu doğrultuda İsrail, Japonya, Suudi Arabistan, Güney Kore, Singapur, Endonezya ve Polonya için yürütülecek F-15 modernizasyon, tedarik ve destek faaliyetleri söz konusu sözleşme üzerinden gerçekleştirilebilecek.

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ABD’den 131 milyar dolarlık sözleşme: F-15 anlaşmasında 7 ülke detayı - Resim: 12

Mevcut kullanıcılar arasında yer almayan Endonezya ve Polonya'nın listede bulunması, bu iki ülkenin F-15 uçakları için potansiyel alıcı konumunda olduğunu gösteriyor.

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