ABD Savaş Bakanlığı, F-15 Eagle uçaklarının uzun vadeli idamesi, modernizasyonu ve üretimi amacıyla F-15 Program Ofisi bünyesinde yürütülen F-15 Eagle Crest projesi doğrultusunda Boeing ile süresiz teslimat/süresiz miktar (IDIQ) tipinde bir anlaşma yaptı.
ABD’den 131 milyar dolarlık sözleşme: F-15 anlaşmasında 7 ülke detayı
ABD Savaş Bakanlığı, F-15 filosunun üretim, modernizasyon ve bakımını kapsayan F-15 Eagle Crest programı için Boeing ile 131,23 milyar dolarlık dev bir sözleşmeye imza attı. Yedi ülkeyi kapsayan anlaşma çerçevesinde modernizasyon ve idame faaliyetleri 2037 yılına kadar sürdürülecek.Kaynak: Haber Merkezi
Sözleşmenin toplam tavan değeri 131,23 milyar dolar.
Şirket bu kapsamda uçakların sistem entegrasyonu, yeteneklerinin geliştirilmesi, yenilenmesi ve tüm idame süreçlerini üstleniyor.
Anlaşma ayrıca, ABD Hava Kuvvetleri ile müttefik ülke envanterlerinde yer alan jetlerin harbe hazırlık seviyelerini yüksek tutmak için askeri bakım tesislerinde ağır bakım ve onarım altyapılarının kurulmasını da içeriyor.
Çalışma, Missouri eyaletine bağlı St. Louis şehrindeki Boeing tesislerinde yürütülecek.
Çalışmaların Ağustos 2037 tarihine kadar tamamlanması hedefleniyor.
Sipariş sürecinin ilk aşamada 24 Ağustos 2031’de bitmesi öngörülürken, mevcut opsiyon maddesinin devreye alınması halinde bu süre 24 Ağustos 2036’ya kadar uzatılabilecek.
Sözleşme, herhangi bir ihale açılmaksızın doğrudan tek kaynak yöntemiyle Boeing'e verildi.
İmza aşamasında, 2026 mali yılı araştırma, geliştirme, test ve değerlendirme kaleminden 343 bin 740 dolarlık başlangıç kaynağı aktarıldı.
F-15 Eagle Crest projesi sadece ABD ordusunu değil, Yabancı Askeri Satış (FMS) kanalı üzerinden yedi müttefik ülkeyi de kapsıyor.
Bu doğrultuda İsrail, Japonya, Suudi Arabistan, Güney Kore, Singapur, Endonezya ve Polonya için yürütülecek F-15 modernizasyon, tedarik ve destek faaliyetleri söz konusu sözleşme üzerinden gerçekleştirilebilecek.
Mevcut kullanıcılar arasında yer almayan Endonezya ve Polonya'nın listede bulunması, bu iki ülkenin F-15 uçakları için potansiyel alıcı konumunda olduğunu gösteriyor.