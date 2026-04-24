OKLAHOMA’DA HORTUM DEHŞETİ: 10 YARALI

ABD'nin Oklahoma eyaletine bağlı Enid kenti, yaklaşık 40 dakika süren şiddetli bir hortum felaketiyle sarsıldı. Yerleşim yerlerinde büyük yıkıma yol açan hortumda, ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı. Can kaybının yaşanmadığı bölgede; evlerin çatıları uçtu, ağaçlar köklerinden söküldü ve elektrik hatlarının devrilmesi sonucu geniş çaplı kesintiler meydana geldi.

STRATEJİK HAVA ÜSSÜ KAPATILDI

Fırtınanın en ağır darbeyi vurduğu noktalardan biri de Vance Hava Kuvvetleri Üssü oldu. Üs altyapısında meydana gelen ciddi hasar nedeniyle askeri tesis ikinci bir duyuruya kadar tamamen kapatıldı. Üs yönetiminden yapılan açıklamada, sadece kritik operasyonları yürüten ve onarım çalışmalarında görevli olan personelin tesise kabul edileceği bildirildi.

PERSONELE "EVDE KALIN" ÇAĞRISI

Vance Hava Kuvvetleri Üssü’nün sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, "Gerekli olmayan tüm personel evde kalmalıdır" denilerek güvenlik uyarısı yapıldı.