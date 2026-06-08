ABD’de 51. Bölge yakınlarında çekildiği öne sürülen termal görüntüler, gizli F-47/NGAD savaş uçağının ilk kez görüntülenmiş olabileceği iddialarını gündeme getirdi. Olaya ilişkin resmi açıklama yapılmazken, uzmanlar videodaki kıvrımlı ve kuyruksuz hava aracının ABD’nin yeni nesil savaş uçağı projeleriyle benzerlik taşıdığına vurgu yapıyor.

Tv100'ün haberine göre, ABD’nin Nevada eyaletinde, Las Vegas’ın yaklaşık 130-150 kilometre kuzeyindeki 51. Bölge yakınlarında çekildiği öne sürülen görüntüler, yeni bir hava aracı iddiasını gündeme taşıdı. Videoda, daha önce kamuoyuna yansımayan kıvrımlı kanatlara ve farklı kanatçık yapısına sahip gizemli bir uçağın görüldüğü öne sürüldü.

Görüntülerin düşük çözünürlüklü olduğunu belirten araştırmacılar, videodaki aracın geliştirme sürecinde olduğu bilinen altıncı nesil savaş uçağı projelerine benzer özellikler taşıdığını belirtiyor.

'DAHA ÖNCE GÖRÜLMEDİ'

3 Haziran’da Project Fear adlı YouTube kanalında "Halkın daha önce hiç görmediği bir araç" başlığıyla yayımlanan gece görüntüleri, sosyal medyada yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Bazı uzmanlara göre görüntülerdeki hava aracı, ABD’nin altıncı nesil savaş uçağı olması beklenen F-47/NGAD projesine ait bir test modeli olabilir.

Videonun ilk anlarında gökyüzünde parlak bir ışık huzmesi dikkat çekerken, termal kamera devreye alındığında uçağın gövde formu daha belirgin hale geliyor. Aracın arkasında egzoz izi bırakmaması ise gelişmiş görünmezlik teknolojisi ya da görüntü kalitesiyle ilişkilendiriliyor.

Bazı gözlemciler, uçağın tasarım hatlarının daha önce paylaşılan F-47 arma görselindeki detaylarla benzerlik taşıdığını savunuyor. Uzmanlar ayrıca termal kameraya yansıyan gövde yapısının, Çin’in test ettiği yeni nesil gizli uçak projelerinden farklı bir mimariye sahip olduğuna dikkat çekiyor.

GERÇEKLİK TARTIŞMASI SÜRÜYOR

Görüntülerin yayınlanmasının ardından sosyal medya kullanıcıları arasında paylaşımın sahte olup olmadığına yönelik tartışmalar başladı.

Resmi kurumlar videoya ilişkin henüz bir doğrulama yapmadı. Askeri gelişmeler hakkında haberler yapan The War Zone (TWZ) isimli internet haber sitesi, videonun doğruluğunun tespit edilmesi için ABD Hava Kuvvetleri ile iletişime geçildiğini ancak askeri yetkililerin konu hakkında yorum yapmaktan kaçındığı bilgisini paylaştı.

Öte yandan daha önce yine 51. Bölge yakınlarında gizemli bir hava aracını görüntülemeyi başarmış olan Uncanny Expeditions YouTube kanalının sahibi Anders Otteson, TWZ'ye görüntünün doğru olduğunu söyledi.

Otteson, The Aviationist isimli internet haber sitesinde verdiği bir diğer röportajdaysa "Görüntüleri kayda alan ekiple daha önce kullandığım ekipmanı ve potansiyel gözlem yerlerini göstermek için buluşmuştum. O hafta özellikle dikkat çekici bir şey görmedik, ancak birkaç gün sonra termal görüntüleme cihazıyla kaydettikleri bir şeye bakıp bakamayacağımı soran bir telefon aldım. Görüntüleri gönderir göndermez, daha önce hiç kaydedilmemiş çok ilginç bir şeye baktığımızı anladım." diye konuştu.

Anders Otteson, "Görüntüler gerçek ve bir kopyası uzun süredir bilgisayarımda bir klasörde duruyor, ancak açıkça belirtmek gerekirse bu kanaldaki tek rolüm danışmanlık yapmaktı. Onlara hangi ekipmanı almaları gerektiğini söyledim ve genel tavsiyelerde bulundum. Onlarla birlikte dışarı çıktım ama bu video çekildiği sırada orada değildim, ancak hemen sonrasında bana gönderildi. Bunu paylaşmamın nedeni, bazı kişilerin videonun sahte olduğunu iddia etmesi ve bunu açıklığa kavuşturmak istememdi. Görüntüler gerçek ve benim de sahip olduğum kamera modeliyle çekildiler." dedi.

Görüntülerin yayılmasının ardından kayıtta yer alan hava aracı hakkında farklı teoriler ortaya atıldı. Birçok kişi gizemli uçağın ABD Hava Kuvvetleri'nin Yeni Nesil Hava Hakimiyeti (NGAD) programı ve 6. nesil F-47 uçağıyla ilgili olabileceğini ifade etti.

KESKİN HATLARA SAHİP

Analistler, uçağın kıvrımlı ve kuyruksuz yapısının, 1990'lardaki deneysel Boeing X-36 projesine benzediğini de belirtiyor. F-47 savaş uçağının halihazırda erken üretim aşamasında olduğu ve projenin gizlilik içinde yürütüldüğü biliniyor.

Görüntüde yer alan uçağın sivri hatlara sahip olduğuna dikkat çeken araştırmacılar, daha önce kamuoyu ile paylaşılan F-47 görsellerinin gerçek uçaktan kısmen farklı olabileceğini ifade ederek mevcut uçağın da keskin hatlara sahip olduğuna dikkat çekiyor ve en kuvvetli teorinin bu olduğunu düşünüyor.

İLK RESMİ UÇUŞ İÇİN TARİH VERİLDİ

F-47 savaş uçağının ilk resmi uçuşunu 2028 yılında gerçekleştirmesi bekleniyor. Daha önce basında yer alan bilgilere göre 2 adet prototip modelin 2019 ve 2022 yıllarında test maksatlı ilk uçuşlarını gerçekleştirdiği, bu modellerin 2017 yılından önce üretildiği ortaya çıkmıştı.

ABD donanmasının F/A-XX projesi konusunda büyük bir sessizlik içinde olduğu biliniyor ve görülen uçağın F/A-XX ile ilgili olabileceği de ihtimaller arasında değerlendiriliyor. Bir diğer olasılık da, termal görüntüdeki uçağın yeni nesil bir muharip savaş uçağı değil, gelişmiş bir insansız savaş uçağı olabileceği yönünde.