ABD'nin California eyaletine bağlı San Diego kentinde bulunan İslam Merkezi'ne silahlı saldırı düzenlendi. Polis yetkilileri, iki genç silahlı saldırganın cami dışındaki bir güvenlik görevlisi ve iki kişiyi vurarak öldürdüğünü açıkladı.

Olayın ardından 17 ve 18 yaşlarındaki iki şüpheli, bir sokağın ortasındaki araçta ölü olarak bulundu. Saldırganların intihar ettiği değerlendiriliyor.

NEFRET SUÇU OLARAK SORUŞTURULUYOR

San Diego Polis Şefi Scott Wahl, yerel kolluk kuvvetleri ve FBI'ın, bölgenin en büyük camisine yapılan bu saldırıyı bir nefret suçu olarak soruşturduğunu söyledi.

Yetkililer, silahlı şiddet olayı için henüz kesin bir neden veya tetikleyici bir olayın kamuoyuna açıklanmadığını belirtti.

Polis, saldırı anında cami kompleksindeki Bright Horizon Academy gündüz okulunda bulunan tüm çocukların güvende olduğunu ifade etti.

SALDIRGANLARIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Öte yandan camiye saldırganların 17 yaşındaki Cain Clark ve 18 yaşındaki Caleb Velasquez olduğu öğrendi. Clark’ın okulun güreş takımında olduğu kaydedilirken saldırganların geride ırkçı ifadelerle dolu bir not bıraktığı belirtiliyor.

FLAŞ AYRINTI ORTAYA ÇIKTI

Polis Şefi Wahl, şüphelilerden birinin annesinin saldırıdan yaklaşık iki saat önce polisi aradığını açıkladı.

Annenin, intihara meyilli olduğunu söylediği oğlunun kendisine ait üç silahı ve aracını alarak evden kaçtığını ihbar ettiği belirtildi.

Annenin ifadesine göre, kamuflaj giyen oğlunun yanında bir arkadaşı da bulunuyordu.

İhbar üzerine polis ekiplerinin gençlerin peşine düştüğü, tedbir olarak yakındaki bir alışveriş merkezi ile gencin lisesine devriyeler gönderildiği, ancak bu sırada cami saldırısının ihbarının geldiği bildirildi.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ DAHA BÜYÜK BİR KATLİAMI ÖNLEDİ

Olay yerine çağrılan çok sayıda kolluk kuvveti, camiyle bağlantılı üç kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

Yetkililer, hayatını kaybeden güvenlik görevlisinin muhtemelen çok daha büyük bir katliamı önlemeye yardımcı olduğunu vurguladı.

Polis Şefi Wahl, bölgedeki 50 ila 100 polis memurunun ilk ihbara anında yanıt verdiğini ve dört dakika içinde cami çevresini kuşattığını kaydetti.

Ekiplerin müdahalesi sırasında polisin silahını hiç ateşlemediği ifade edildi.