ABD’nin Massachusetts eyaletine bağlı Cambridge kentinde silahlı bir saldırgan, elindeki uzun namlulu silahla cadde ortasında ateş açtı. Olayda 1 kişi yaralanırken, saldırgan polis müdahalesi sırasında vuruldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganın yol boyunca ilerleyerek silahla etrafa ateş açtığı görüldü. Çevrede büyük panik yaşanırken, vatandaşların bölgeden kaçıştığı anlar kameralara yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yetkililer, saldırganın polis müdahalesi sırasında vurularak etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Olayda yaralanan kişinin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Yol ortasında dehşet saçan saldırganın kimliğinin 46 yaşındaki Tyler Brown olduğu öğrenildi. Brown, Mayıs 2020'de Boston’da polis memurlarına ateş açmış ve 2021'de cinayete teşebbüsten suçlu bulunmuştu. Hakkında hapis cezası kararı olan saldırganın denetimli serbestlik altında olduğu belirtiliyor.