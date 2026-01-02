Yerleşimin kurucularından Eric Orwoll’un, 160 dönümlük araziye taşınmak üzere X, Rumble ve YouTube gibi platformlardan benzer görüşte insanlara çağrı yaptığı belirtiliyor. Girişimle ilgili aktarımlara göre şu ana kadar yaklaşık 40 kişi bölgeye taşındı; “yüzlercesi” ise üyeliğe kabul edildi.

ÜYELİK ÜCRETİ, ETNİK KÖKEN BEYANI

Topluluğa katılmak isteyenlerden tek seferlik 25 dolar üyelik ücreti talep edildiği; bunun yanında katılımcıların etnik köken bilgilerini paylaşmalarının istendiği ifade ediliyor. Bu model, tartışmayı yalnızca “radikal bir komün” başlığından çıkarıp hukuki ve siyasal bir gerilim alanına taşıyor.

“KİMLER ALINMAYACAK?” İDDİASI: ANTİSEMİTİZM TARTIŞMASI

Yerleşimle ilgili en çarpıcı iddialardan biri, Yahudilerin kabul edilmeyeceği yönündeki söylemler. Gerekçe olarak ise “uyum sağlayamayacakları” gibi dışlayıcı bir yaklaşım ileri sürüldüğü aktarılıyor. Bu iddia, girişimin yalnızca “ırk temelli ayrımcılık” değil, aynı zamanda antisemitizm tartışmasını da büyütmesine yol açtı.

GENİŞLEME PLANI: BAŞKA EYALETLERE YAYILABİLİR

Kurucu ekip ve yönetim kurulu üyelerinin, modeli başka eyaletlere taşıma ve yeni yerleşimler satın alma hedefi olduğuna dair açıklamalar da tartışmanın ölçeğini büyütüyor. Bu durum, yerel bir girişim olmanın ötesinde, ağ kuran ve yayılmayı hedefleyen bir yapı şüphesini güçlendiriyor.

HUKUK NE DİYOR: AYRIMCILIK YASALARI, GRİ ALANLAR

ABD’de konut ve yerleşim alanlarında ırk temelli ayrımcılığa ilişkin düzenlemeler uzun yıllardır yürürlükte. Kritik soru şu: Bu girişim, “özel üyelik topluluğu” söylemiyle ayrımcılık yasağını delmeye mi çalışıyor, yoksa gerçekten hukuken “özel alan” sayılıp sayılmayacağı tartışmalı bir zeminde mi duruyor?

Eyalet başsavcılığı cephesinden yapılan açıklama, meselenin inceleme konusu olduğuna işaret ediyor. Bu da, girişimin yalnızca toplumsal tepkilerle değil, resmi denetim ve olası yaptırımlarla da karşı karşıya kalabileceği yorumlarını güçlendiriyor.

TOPLULUĞUN “MERKEZİ”, EVDE EĞİTİM VE SEMBOL TARTIŞMASI

Yerleşimde bir “topluluk merkezi” inşa edildiği, çocuklar için küçük bir sahne planlandığı ve çocukların evde eğitim aldığı aktarılıyor. Bu yapı, dışarıdan bakıldığında “aile ve komün” görüntüsü verse de eleştirmenler bunun, radikal ideolojinin gündelik hayat içinde normalleştirilmesi riskini büyüttüğünü savunuyor.

Ayrıca yerleşimle bağlantılı anlatımlarda gamalı haç gibi sembollere dair “şans/kader” benzeri gerekçelerle yapılan savunuların yer alması, kamuoyunda tepkiyi artıran bir başka başlık.

YAKINDAKİ MÜZE: “HAFIZA” İLE “GERİ DÖNÜŞ” ARASINDAKİ SERT ÇELİŞKİ

Yerleşime yakın mesafede bulunan, kölelik ve ırkçılık tarihine odaklanan yerel bir müze etrafında toplanan komşular ve destekçiler ise bu girişimi, ABD’nin “gerçek tarihiyle” yüzleşme çabasına karşı bir geri adım olarak görüyor. Bölge halkı içinde “segregasyon geri mi dönüyor?” sorusu daha yüksek sesle soruluyor.