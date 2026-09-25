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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD temasları kapsamında Türkevi'nde aralarında Amazon, Boeing, JP Morgan ve Microsoft'un da bulunduğu 30'a yakın ABD'li şirketin üst düzey yöneticisiyle gerçekleştirdiği görüşmenin detayları netleşti.

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör'ün, DEİK Başkanı Nail Olpak ve TAİK Başkanı Murat Özyeğin'in aktarımlarına dayandırdığı yazısına göre, zirvede yeni yatırım planları ve sektörel talepler gündeme geldi.

İÇECEK DEVLERİNE REKABET SORUSU

Toplantı sırasında söz sırası Coca-Cola ve PepsiCo temsilcilerine geldiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hanginizin piyasa payı daha fazla?" sorusunu yöneltti.

TÜRKİYE'DE BÜYÜME PLANLARI

FedEx CEO'su Raj Subramaniam, İstanbul Havalimanı ve Türk Hava Yolları'nın yatırımlarından övgüyle bahsederken; Citibank, MasterCard ve Uber temsilcileri Türkiye'deki operasyonlarını genişletme hedeflerini paylaştı.

OTOMOTİVDE 'MADE İN EU' UYARISI

Ford Başkanı Jim Baumbick ve Ali Koç, Avrupa Birliği'nin otomotiv sektörünü yakından ilgilendiren "Made in EU" düzenlemelerinin yaratabileceği olası sorunları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletti.

115 MİLYAR DOLARLIK FON MESAJI

ABD Eximbank CEO'su Jeff Wilson, bankanın elinde bulunan 115 milyar dolarlık fondan Türk yatırımcıların da faydalanabileceğini açıkladı.

DEİK Başkanı Nail Olpak, ABD'li şirketlere Afrika pazarında Türk yatırımcılarla ortak projeler geliştirme teklifinde bulundu.